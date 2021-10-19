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Amazon, ABD'de tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe alacak

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Online satış devi Amazon, ABD'de bu yılki tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe almayı planladığını duyurdu.

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Amazon, ABD'de tatil sezonu için 150 bin kişiyi işe alacak
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ABD perakende satışlarının eylül ayında bir önceki aya göre keskin bir şekilde artmasının ardından e-ticaret şirketi Amazon, tatil sezonuna tamamen hazırlıklı girmeyi hedefliyor.

ABD'li e-ticaret devi Amazon, tatil döneminde Amerika Birleşik Devletleri'nde 150 bin mevsimlik işçi çalıştırmayı planladığını açıkladı.

Geçen yıl şirket, pandemi yoluyla personel sayısını artırdıktan sonra 100.000 mevsimlik iş için ilana çıkmıştı.

Amazon'un işe alım planı, ABD'deki büyük bir işgücü sıkıntısı ve artan sendika faaliyetleri sırasında ortaya çıktı ve bu da şirketlerin yıl sonu alışverişi döneminde önemli olan işçileri çekmek için ücretleri artırmasına yol açıyor.

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