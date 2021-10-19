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M. Kemal Deniz, kabri başında anılacak

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M. Kemal Deniz, kabri başında anılacak
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Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi milletvekillerinden, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurucusu Kemal Deniz, ölümünün 21’inci yılında törenle anılacak.
20 Ekim 2021, Çarşamba günü  saat 10:00’da kabri başında anılacak. M.Kemal Deniz için sevenleri  aramızdan ayrılışının 21. yılında bir araya gelecek.
M. Kemal Deniz kimdir?
Başarılı işadamlığı yanında topluma yaptığı hizmetlerle de anılan M. Kemal Deniz 1920’de Minareliköy’de doğdu.
Baba mesleği olan çiftçilik yaptığı dönemlerde Rumlarla ortak olan Çiftçiler Birliği’nden ayrılıp Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği’nin kurulmasının öncülüğünü yaptı.
Çok uzun yıllar Çiftçiler Birliği Genel Sekreterliği görevini yürüten Deniz, 1960’ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti Temsilciler Meclisi’ne seçilen 15 Kıbrıslı Türk’ten biri oldu. 1970 seçimlerinde yine milletvekili seçilen Deniz, Otonom Türk Yönetimi Kurucu Meclisi’nde de görev aldı.
Minareliköy’e ilk radyoyu getirip, köylünün kahvehaneye giderek 1940’lı yıllarda Türkiye’nin Sesi Radyosu’ndan  haber dinlemesini, kendi maddi imkanlarıyle sağlamış, aynı zamanda, kahvehaneyi kütüphaneye dönüştürerek, gençlerin okumaya özenmesinin yolunu açmış, Atatürk’ün reformlarından esinlenerek toplumun bilinçlenmesine liderlik etmiştir.
 
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