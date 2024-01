Altın Küre Ödülleri sahiplerini buldu

Dünyanın en prestijli ödüllerinden biri olarak bilinen Altın Küre ödülleri törenle sahiplerini buldu. Televizyon dalında Succession, geceden "En İyi Drama" dizisi dahil, dört ödülle ayrılırken, The Bear ve Beef üçer ödül aldılar. Sinema dalında ise "En İyi Film" dahil beş ödülle Oppenheimer geceye damga vurdu

Bu yıl 81'incisi düzenlenen Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar belli oldu. Geçtiğimiz yıl yaşanan senarist ve oyuncular grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen 81. Altın Küre Ödülleri'nde sinema dalında En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer bgaşı çekerken; televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama Dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. İşte 2024 Altın Küre Ödülleri'nde kazananlar...

Geçen yıl Hollywood'u sarsan senarist ve oyuncu grevi sebebiyle Ocak 2024'e ertelenen Altın Küre Ödülleri, önceki sabaha karşı düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Komedyen Jo Koy'un sunumuyla gerçekleşen, Hollywood Yabancı Basın Birliği tarafından verilen 81. Altın Küre Ödülleri'nde televizyon dalında Succession, geceden En İyi Drama dizisi dahil, dört ödülle ayrıldı. The Bear ve Beef dizileri de üçer ödül aldı.

Sinema dalında ise En İyi Film dahil beş ödülle Oppenheimer başı çekti. En çok adaylığı alan Barbie ise sadece iki ödülün sahibi oldu.

En İyi Animasyon ödülünü kazanan The Boy and the Heron olurken, Drama Dalında En İyi Erkek Oyuncu ödülünü de Cillian Murphy aldı.

Sinema kategorisinde En İyi Yönetmen ödülünü Oppenheimer ile Christopher Nolan kazandı.

İşte Oscar'ın habercisi niteliğindeki Altın Küre Ödülleri'ni kazananlar...



SİNEMA

Drama dalında en iyi film- Oppenheimer

Komedi ya da müzikal dalında en iyi film- Poor Things

Drama dalında en iyi erkek oyuncu- Cillian Murphy (Oppenheimer)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu- Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi erkek oyuncu- Paul Giamatti (The Holdovers)

Komedi ya da müzikal dalında en iyi kadın oyuncu- Emma Stone (Poor Things)

En iyi yardımcı kadın oyuncu- Da'Vine Joy Randolph (The Holdovers)

En iyi yönetmen- Christopher Nolan (Oppenheimer)

En iyi animasyon- The Boy and the Heron

Yabancı dilde en iyi film- Anatomy of a Fall (Fransa)

En iyi senaryo- Anatomy of a Fall

En iyi müzik- Oppenheimer

En iyi şarkı- What Was I Made For? (Barbie)

Sinematik ve gişe başarısı- Barbie



TELEVİZYON

En iyi dizi- Succession

En iyi komedi/müzikal- The Bear

Drama dalında en iyi erkek oyuncu- Kieran Culkin (Succession)

Drama dalında en iyi kadın oyuncu- Sarah Snook (Succession)

En iyi yardımcı erkek oyuncu- Matthew Macfadyen (Succession)

En iyi yardımcı kadın oyuncu- Elizabeth Debicki (The Crown)

Komedi/müzikal dalında en iyi erkek oyuncu- Jeremy Allen White (The Bear)

Komedi/müzikal dalında en iyi kadın oyuncu- Ayo Edebiri (The Bear)

En iyi mini dizi- Beef

Mini dizide en iyi erkek oyuncu- Steven Yeun (Beef)

Mini dizide en iyi kadın oyuncu- Ali Wong (Beef)

Televizyonda en iyi stand-up gösterisi- Ricky Gervais: Armageddon