Espriye kızan Taylor Swift, Altın Küre'yi terk etti

Oscar'da Will Smith'in, karısı hakkındaki espriye kızıp sunucu Chris Rock'a tokat atması hala hafızalardayken, önceki geceki Altın Küre Ödülleri'nde de benzer bir durum yaşandı. Turne filmiyle Altın Küre'ye aday gösterilen Taylor Swift, tören sunucusu Jo Koy'un, sevgilisi Travis Kelce hakkında yaptığı şakaya kızdı, töreni terk etti.
Taylor Swift, turne filmiyle "Sinema ve Gişe Başarısı" dalında Altın Küre ödülünü "Barbie" filmine kaptırdı.
Ödülün açıklanmasından kısa bir süre sonra Swift'in ödül töreninde olmadığı fark edildi. Swift hayranları, ünlü şarkıcıya eşlik eden arkadaşı Keleigh Sperry'nin yerinin boş olduğunu görünce bir terslik olduğuna dair yorumlarda bulundu.
Pek çok sosyal medya kullanıcısı, Swift'in ödülü Barbie filmine kaptırdığı için ödül töreninini terk ettiğini düşündü. Oysa Swift, Barbie oyuncu kadrosunu ve ekibini ayakta alkışlayan ilk kişiydi.
Bazı hayranları Swift'in, ödülün açıklanmasını beklemesine rağmen, erken ayrılmasının sunucu Jo Koy'un, Swift'in Amerikan futbolcusu sevgilisi Travis Kelce ile olan ilişkisi hakkındaki şakasından kaynaklandığını düşündü.
Koy, konuşmasında, "Tekrar hoş geldiniz. Altın Küre ile NFL arasındaki en büyük fark; Altın Küre'de Taylor Swift'in daha az kamera çekimi olması" dedi.
Koy bu esprisinde, Swift'in Travis Kelce'i desteklemek için sık sık maçlara gitmesine ve bu sırada kameraların Swift'e yoğunlaşmasına atıfta bulundu.
Koy'un bu esprisinden sonra, kameralar Swift'e döndü ancak ünlü şarkıcı bu espriyi pek de komik bulmuş görünmüyordu. Swift, gülümsemeden içkisinden bir yudum alıp Koy'a sinirli bakışlar attığı görüntüsüyle dikkat çekti.
Swift daha önce Amerikan futbolu hayranları tarafından, oyunlarda kendisini çevreleyen medya yüzünden eleştirilmişti. Ancak ünlü şarkıcı sadece sevgilisi Travis Kelce'i desteklemek için orada olduğunu ve televizyonda ne sıklıkla gösterildiğine dair hiçbir fikrinin olmadığını söylemişti.
Espri sonrası Swift'in asık suratı ve gecenin ilerleyen saatlerinde yerinde olmaması pek çok hayranının gözünden kaçmadı. Sosyal medyada kısa sürede gündem olan olayla ilgili pek çok kullanıcı yorum yaptı.
Kimi Swift'in şakayı kaldıramamasıyla dalga geçerken, kimi de sunucu Jo Koy'u sınırı aşmakla suçladı.
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