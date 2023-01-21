Altın Küre, Covid partisine döndü

Geçtiğimiz yıl kırmızı halı ve ünlülerin katılımı olmadan, seyircisiz ve medyasız bir törenle gerçekleşen Altın Küre Ödülleri, bu sene geçmiş yılları aratmayan bir törenle sahiplerini buldu.
Oscar’ın habercisi olarak görülen gecede çok sayıda ünlünün Covid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.
BBC'nin haberine göre, aralarında Colin Farrell, Brendan Gleeson, Jamie Lee Curtis ve Michelle Pfeiffer'ın olduğu birçok ünlü isim, ödül töreninden günler sonra Covid-19 testlerinin pozitif olduğunu duyurdu.
Geçtiğimiz günlerde sahiplerini bulan Eleştirmenlerin Seçimi Ödülleri’nde (Critics Choice Awards) davetlilere Covid-19 testi zorunluğu getirilmişti.
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