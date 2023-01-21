Acısı ve özlemi, günden güne artıyor

Samsunspor’da futbol oynadığı dönemde deplasman gidişi yaşanan trafik kazasında yaşamını yitiren Mete Adanır, 34’üncü ölüm yıl dönümünde kabri başında anıldı

Samsunspor’da oynadığı dönemde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden futbolcu Mete Adanır ölümünün 34. yılında Lefkoşa'da kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

Bir dakikalık saygı duruşuyla başlayan anma töreni, yapılan konuşmaların ardından dua okunmasıyla sona erdi.

Mete Adanır Vakfı Başkanı Eralp Adanır törende yaptığı konuşmada ölümünün 34. yılında Adanır’ın acısının ve özleminin günden güne daha da arttığını kaydetti. Vakfın, “Mete Adanır” ismini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla 2005 yılında başlattığı yayınlarında bugüne dek 7 kitaba ulaşıldığını ve sekizinci kitabın da hazırlanma aşamasında olduğunu söyleyen Eralp Adanır, yeni kitabın Mete Adanır’ın futbolculuk dönemlerini teker teker ele alacak 4 ciltlik olarak düşünüldüğünü aktardı.

Adanır ayrıca Mete Adanır adına düzenlenen turnuvaların devamının gelmesini dilediğini de sözlerine ekledi.

