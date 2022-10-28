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Almanya’da Tahran’dan gelen uçakta ceset paniği

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Tahran’dan Frankfurt’a inen yolcu uçağının tekerlek bölümünde bir kişinin cansız bedeni bulundu

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Almanya’da Tahran’dan gelen uçakta ceset paniği

 


 İran'dan Almanya'ya giden bir yolcu uçağının tekerlek bölümünde bir kişinin cansız bedeni bulundu.

Alman Bild gazetesi, dün Tahran'dan Frankfurt'a inen Lufthansa uçağının altında bir ceset bulunduğunu bildirdi. Yolcuların inmesi sonrasında uçakta yapılan kontrollerde cansız bedenin tekerlek bölümüne gizlenmiş halde bulunduğu kaydedildi.

Havayolu şirketi, olayın ardından Tahran'dan bugünkü uçuşunu iptal etti. Cesedin kimliğiyle ilgili bir açıklama yapılmadı.

Olayın, 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin geçen ay başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra öldürülmesi sonrası İran'da patlak veren ve onlarca kişinin hayatını kaybettiği protestolar sırasında yaşanması dikkat çekti.

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