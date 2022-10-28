Dünyanın en tehlikeli yılanı hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçtı

Dünyanın en zehirli yılanlarından biri olan Kral Kobra, kafesinden kaçınca hayvanat bahçesi yılanı bulmak için adeta olağanüstü hâl ilan etti. Yaşanan olay üzerine, yılanın bulunduğu İsveç'teki hayvanat bahçesi iki gündür kapalı.



Kral Kobra, bir ısırıkta yaklaşık 20 kişiyi ya da çok büyük bir fili öldürmeye yetecek kadar zehre sahip ve şu anda İsveç’teki hayvanat bahçesindeki kafesinden kaçmış durumda.



İsveç’in Stockholm kentindeki Skansen Hayvanat Bahçesi, Kral Kobra yılanı yerleştirildikten birkaç gün sonra kaçınca kısmen kapatıldı. Şimdi Houdini olarak yeniden adlandırılan hayvan, teraryumundan çıkmayı başarmış görünüyor.



Personel, onu takip etmek için tuzaklar ve özel gizli kameralar dahil çeşitli yöntemler kullanıyor; ancak firarının üstünden 48 saat geçmiş olmasına rağmen yılan hâlâ bulunmuş değil.



Hayvanat bahçesinin akvaryum müdürü Jonas Wahlström şunları söyledi: “Teoride dışarı çıkmıyor, dışarısı o kadar soğuk ki uykuya dalıyor. Akıllı bir hayvan. Böyle bir yılan için doğal olan şey, 30 derece olan bir teraryumdan çıktığında havanın ısınmasını beklemek. Sonra bundan daha fazla ısınmayacağını anladığında hareket edecek.”



Bir Kral Kobra’nın zehrinin yaklaşık onda ikisi kadar sıvı, 20 kişiyi ya da büyük bir fili öldürebilir.