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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi” tanıtıldı

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“Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi” tanıtıldı
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 Kıbrıs Girişimcilik ve Teknoloji Yatırım Derneği, KKTC Girişimcilik İnisiyatifi, “Kuzey Kıbrıs’ın Dijital Dönüşümü Fintek Zirvesi”ne ilişkin düzenlediği basın toplantısında dernek ve zirvenin tanıtımı yapıldı..

Toplantıda Temel Üngör, derneğin amacını ve çalışmalarını anlattı.. Pandemiden dolayı bazı sektörlerin durduğunu anımsatan Üngör, bir yandan da bu duraksamadan dolayı teknolojinin başka kısımlarının hayatımıza girdiğini belirtti. Üngör konuşmasında, “KKTC’de dijitalleşme alanında çığır açmamız gerekiyor” vurgusu yaptı..

Üngör, amaçlarının adanın demografik, coğrafi yapısı ve politik durumuna uygun yeni bir ekosistem modeli oluşturmak olduğunu belirtti. Üngör, ada ekonomisini inovatif girişimciliğe yönlendirerek katma değeri yüksek hizmet ve ürünlerin geliştirilebilmesine zemin hazırlamak istediklerini de kaydetti.

Toplantıda konuşan  Ahmet Bilgen de, dijitalleşme konusunda Türkiye’deki benzer uygulamaların KKTC’de de olması için çalışma yaptıklarını söyledi.  Bilgen özellikle teknoloji odaklı şirketlere, bürokratik destek verilmesini istediklerini söyledi.

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