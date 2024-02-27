Almanya'nın en güzel kadını İranlı göçmen

39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer, Almanya'da düzenlenen "Miss Germany 2024" isimli güzellik yarışmasında ülkenin en güzel kadını seçildi.
Almanya'da yılın en güzel kadınını seçmek için Miss Germany 2024 isminin verildiği bir güzellik yarışması düzenlendi. 15 bin kadının katıldığı yarışmanın birincisi ise 39 yaşındaki İranlı Apameh Senauer oldu.
25 BİN EURONUN SAHİBİ OLDU
6 yaşındayken ailesiyle İran'dan Almanya'ya taşınan Apameh Senauer, güzelliğiyle yarışmada şampiyonluğu göğüsledi. Alman bir eşi olan ve iki çocuk sahibi olan genç kadın, "Kazandığıma inanamıyorum" ifadelerini kullandı.
Mimarlık yapan Apameh Senauer, yarışmada 25 bin euroluk ödülün sahibi oldu. Apameh unvanını, özellikle İran'dan Almanya'ya göç edenler olmak üzere, imkanları kısıtlı olan ve ezilen kadınları savunmak için kullanmayı hedefliyor.
Genç kadının İran'daki kadın haklarının ihlaline tepki gösterdiği belirtildi. Senauer geçmişte İran yönetimini eleştiren yürüyüşlere katılmıştı.
Senauer'in İran'daki kadınların haklarını korumak için yaptığı açıklamalar gündem olurken genç kadın, göçmen çocukların neler hissettiğini bildiğini ve bu konuda çalışmalar yapmak istediğini söylemişti. Hayatı boyunca birçok engelle karşılaştığını söyleyen Senauer, "Tek bir mottom var o da 'devam et'" ifadesini kullandı.
Öte yandan bu yaş sınırının kaldırıldığı yarışmanın en büyük katılımcısı ise 42 yaşındaki Mignon Kowollik oldu.
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