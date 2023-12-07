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İskele Belediyesi’nin haklı isyanı

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İskele Belediyesi’nin haklı isyanı
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Ayaklı Gazete’ye ulaşan haberlere göre, ülkemizin son yıllarda en hızlı gelişen belediyelerinden biri olan İskele Belediyesi özellikle sahil şeridinde yaptığı yürüyüş yolu üzerine kurduğu spor alanlarıyla bölge halkının takdirini toplarken bazı kendini bilmezlerin buraları hasara uğratması belediye ekiplerinin tepkisine neden oluyor.
İskele Belediyesi tarafından önceki gün yapılan paylaşımda İskele Belediyesi Yürüyüş Yolu üzerinde spor aletlerinin de yer aldığı dinlenme alanlarından birinde, va­tan­daş­la­rın otur­du­ğu taş bank­lar, kişi veya kişilerce kı­rı­la­rak parçalandığı iddia edildi.
Bu konuda belediyenin sosyal medya sayfasından yapılan paylaşımda şu sitem dolu sözlere yer verildi:
“Çöp kovası olmasına rağmen!
Çöp attınız topladık
Çekirdek çitlediniz temizledik
Peki taştan yapılmış oturma alanından ne istediniz?”
 
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