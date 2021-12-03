Alec Baldwin, "suçlu olsaydım intihar ederdim"

Geçtiğimiz günlerde röportaj veren Alec Baldwin, tüm sorulara samimi bir şekilde cevap verirken kendisini sert bir şekilde eleştiren ve suçlayıcı ifadeler kullanan George Clooney'i de unutmadı.

Rust film setinde Alec Baldwin’in çekimler sırasında kullandığı silaha gerçek mermi yerleştirilmesi ve oyuncunun görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in ölümüne neden olması hâlâ yankılarını devam ettiriyor.

Konuyla ilgili soruşturma devam ederken endüstriden pek çok isim de yorumlarda bulundu. Bunlardan en serti de George Clooney’e aitti. Clooney, yaşananlarla ilgili konuşurken şu sözlere yer vermişti: “40 yıldır setlerdeyim. Soğuk silah tabirini hiç duymadım. Daha önce hiç bilmediğim şeyler hakkında konuşuyorlar.” Clooney sadece bu yorumlarla kalmadı daha sonra katıldığı bir podcast’te de yaşananları sert bir şekilde eleştirmeye devam etti:

“Bir sette ne zaman bir silah elime geçse, her seferinde bakıyorum, açıyorum, doğrulttuğum kişiye gösteriyorum. Bunu herkes yapar. Bunu herkes bilir.”

“KİMİN SORUMLU OLDUĞUNU SÖYLEYEMEM AMA BEN SUÇLU DEĞİLİM”

Clooney’nin eleştirilerine nihayet Baldwin’den yanıt geldi. Alec Baldwin, 2 Aralık Perşembe günü ABC News’den George Stephanopoulos ile konuşurken Rust çekim olayıyla ilgili birçok soruya da cevap verdi.

Baldwin, Clooney’e atıfta bulunarak, “Durumla ilgili bazı yorumlarda bulunmanın gerekli olduğunu düşünen birçok insan vardı, bu da duruma gerçekten hiç yardımcı olmadı. Senin protokolün her seferinde silahı kontrol etmekse, senin için iyi. Aferin sana.”

Baldwin konuyla ilgili şu açıklamaları yapmaya devam ediyor: “Birisi silaha gerçek mermi koymuş, olmaması gereken bir kurşun. Olanlardan biri sorumlu ve kim olduğunu söyleyemem ama ben olmadığımı biliyorum.”

SUÇLULUK DUYSAYDIM KENDİMİ ÖLDÜREBİLİRDİM

Baldwin, George Stephanopoulos ile yaptığı röportajda oldukça duygusaldı. Korkunç olay için suçluluk duyup duymadığı sorulduğunda, “Hayır. Sorumlu olduğumu düşünseydim kendimi öldürebilirdim ve bunu öylesine söylemiyorum” diyerek yanıtladı.

Bu yeni röportaj, Baldwin’in Rust olayından sonraki ilk uzun röportajı oldu. 30 Ekim’de eşi Hilaria Baldwin ile Manchester, Vermont’ta yaşanan olay hakkında basına kısaca konuşmuştu.

Şimdiye kadar, olayı araştıran yetkililer tarafından herhangi bir suçlama yapılmadı.