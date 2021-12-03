Kuraklık 26 milyon insanı tehdit ediyor

İklim değişikliğinin etkilerinin en çok hissedildiği kıtalardan biri olan Afrika'da kuraklık insan hayatını olumsuz etkiliyor. Uzmanlar, gelecek zamanda 26 milyon kişinin kuraklık nedeniyle gıdaya ulaşmakta zorlanacağı uyarılarında bulunuyor...

Afrika’da kuraklık alarmı yaşanıyor. Doğu Afrika’da art arda geçen yağışsız mevsimlerin ardından en az 26 milyon kişinin gıdaya ulaşmakta zorluk yaşadığı belirlendi.

Kuzey Kenya, Somali’nin çoğu ve güney Etiyopya’daki kuraklık koşullarının en azından 2022’nin ortalarına kadar devam edeceği belirtilirken, kuraklık 26 milyon kişinin hayatını tehdit ediyor.

BBC’nin kıdemli Afrika muhabiri Anne Soy, Afrika’daki durumun günden güne kötüye gittiğini, yüzlerce vahşi hayvanın öldüğünü ve sürü hayvanlarının yüzde 70’nin telef olduğunu aktardı.

Afrika, iklim krizini tetikleyen küresel emisyonların sadece yüzde 3'ünden sorumlu. Ancak krizden en fazla etkilenen ülkeler bu kıtada bulunuyor.

‘ACİL DURUM İLAN EDİLDİ’

Somali hükümeti, 23 Kasım’da etkisini artıran kuraklık nedeniyle ülke genelinde “acil durum” ilan etmiş, uzun süredir kuraklığa bağlı açlık ve susuzluk yaşanan ülkede ikisi çocuk 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklamıştı.

Birlemiş Milletler (BM) verilerine göre, 2020’nin sonlarından bu yana mevsimsel yağışların üçüncü kez yeterli miktarda alınamadığı ülkede milyonlarca kişi acil yardıma ihtiyaç duyuyor.

Somali’de 1990’dan bu yana iklim değişikliği nedeniyle sel ve kuraklık gibi 30’dan fazla doğal afet yaşandı.

Madagaskar’da da kuraklıkla gelen yoksulluğun pençesindeki ülkelerin başında. 6 yıldır yağış oranlarının ortalamanın altında seyrettiği ülkede 1 milyondan fazla kişi kıtlığın eşiğinde olduğu bildiriliyor.