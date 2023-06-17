Akdeniz'de büyük trajedi

Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesinin alabora olması sonucu şu ana kadar 79 kişi hayatını kaybetti

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’nda Navarin açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi, henüz belirlenemeyen nedenle alabora oldu.Yunanistan’da yılın en ölümcül göçmen faciası olarak görülen ve uluslararası sularda meydana gelen olayda 79 kişi yaşamını yitirdi, 100’den fazla kişi kurtarıldı.Kurtarılan göçmenler, Kalamata Limanı’na götürülürken, uzmanlar, ölü sayısının artacağından endişe ediyor.Yunanistan’da 3 gün “ulusal yas” ilan edilmesine karar verildi.Yunanistan'ın Mora Yarımadası açıklarında, şu ana kadar 79 kişinin hayatını kaybettiği belirlenen göçmen faciası ile ilgili 9 kişi gözaltına alındı.Yunan Radyo ve Televizyon Kurumu ERT, gözaltına alınan dokuz kişinin Mısır vatandaşı olduğunu duyurdu.Mısırlıların suç örgütü kurmak ve yasa dışı göçmen kaçakçılığı yapmakla suçlandığı belirtilirken, teknenin kaptanının ise hayatını kaybedenler arasında olduğu kaydedildi.Haberde, teknenin Mısır'dan yola çıktığı, Libya’nın doğusundaki Tobruk bölgesinde bir süre durduktan sonra İtalya'ya doğru hareket ettiği belirtildi.Teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuğun bulunduğu iddia edilmişti.Yunan medyasına yansıyan haberlerde de teknedekilerden bir hastanın, teknenin ambarında yaklaşık 100 çocuk olduğunu söylediği aktarılmıştı.Göç ve İltica Bakanlığından alınan bilgiye göre, kurtarılan 104 kişi arasında 8 refakatsiz çocuk bulunuyor.Yunan Sahil Güvenlik Sözcüsü Nikolaos Aleksiu, teknede kaç kişinin bulunduğuna dair kesin bir sayı vermenin şu an için mümkün olmadığını belirtti. Aleksiu, teknenin aşırı yüklü olduğunun tespit edildiğini söyledi.Kurtarılan göçmenlerin ifadelerine göre teknenin ambarında çok sayıda kadın ve çocuk olduğunu kaydeden Aleksiu, olayın, Akdeniz’in en derin noktalarından birinde meydana geldiğini vurguladı.Yunan Sahil Güvenlik birimleri, kurtarılan göçmenlerin can yeleği gibi güvenlik ekipmanı giymediğini açıkladı.Libya'nın doğusundaki Tobruk bölgesinden İtalya'ya gitmeye çalışan teknede, sivil toplum kuruluşu Alarm Phone’a göre yaklaşık 700 kişi bulunuyor.Öte yandan Yunanistan'ın başkenti Atina'da, 79 kişinin ölümüyle sonuçlanan göçmen teknesi faciası nedeniyle düzenlenen protesto gösterisinde polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı."Sınırları açın" ve "Sisteminiz öldürüyor" yazılı dövizlerin taşındığı gösteride, olayla ilgili Avrupa Birliği'nin (AB) göç politikaları sorumlu tutuldu.Göstericilerden ayrılan yüzleri maskeli bir grup polise taş ve molotofkokteyli ile saldırdı. Polis ise göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullanarak karşılık verdi.Çıkan olaylarda bir kişi göz altına alındı.Yunanistan'ın Mora Yarımadası'ndaki Navarin'den 47 deniz mili uzaklıkta uluslararası sularda düzensiz göçmenleri taşıyan balıkçı teknesi alabora olmuştu.Olayda, 79 kişi yaşamını yitirmiş, 104 kişi kurtarılarak Kalamata Limanı'na getirilmişti.Yunan Sahil Güvenliği kurtarılan göçmenlerin 47'sinin Suriye, 43'ünün Mısır, 12'sinin Pakistan ve 2'sinin Filistin vatandaşı olduğunu açıklamıştı.Sivil toplum kuruluşu Alarm Phone'a göre teknede yaklaşık 700 kişi bulunuyor.Arama kurtarma çalışmaları hala devam ediyor.