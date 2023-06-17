Türkiye’de yoksulluk sınırı 35 bin TL’ye dayandı

Türkiye’de BİSAM, dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarını belirten açlık sınırını 10 bin 72 lira, yoksulluk sınırını ise 34 bin 838 lira olarak açıkladı

Türkiye’de Birleşik Metal-İş Sınıf Araştırmaları Merkezi (BİSAM) Mayıs 2023 dönemi için açlık ve yoksulluk sınırı verilerini açıkladı.

BİSAM verilerine göre, günlük harcama gereksinimi 335 lira, açlık sınırı 10 bin 75 lira, yoksulluk sınırı ise 34 bin 838 lira oldu.

Yapılan hesaplamaya göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenmesi için aylık yapması gereken harcama tutarı Mayıs 2023 için 10 bin 72 lira oldu.

10 bin 72 TL’lik harcama tutarı sadece gıda için yapılması gereken minimum tutar olurken açlık sınırı üzerinden hanehalkı tüketim harcamaları esas alınarak yapılan hesaplama sonuçlarına göre ise yoksulluk sınırı 34 bin 838 lira olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HARCAMA GEREKSİNİMİ 335 LİRA

Günlük harcamalarda Mayıs 2023'de en yüksek maliyet grubunu süt ve süt ürünleri grubu 114,65 liralık harcama gereksinimi ile oluşturdu. Et, tavuk ve balık grubu için yapılması gereken minimum harcama tutarı ise 72.15 lira oldu.

Sebze ve meyve için yapılması gereken günlük harcama tutarı ise 61.06 liraya ulaştı. Ekmek için yapılması gereken harcama tutarı günlük 23.4 lira olarak hesaplandı.

Katı yağ ve sıvı yağ ise 19.13 liralık masraf yapılması gereken ürün grupları olurken; yumurta için 7.31, şeker, bal, reçel ve pekmez için ise 9.33 lira harcama yapılması gerekiyor.

