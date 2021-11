Akarsudan şarıl şarıl bira akıyor, içen kafayı buluyor

Hawaii H2 Otoyolu'ndaki bir akarsuyun, alkol koktuğu ihbarı yapıldı. Halkın uyarısını dikkate alan yetkililer analiz sonuçlarına göre, alkol aktığını doğruladı. Alkol akmasına bir bira fabrikasından kaynaklanan sızıntının neden olduğu belirtildi



Independent Türkçe'nin haberine göre, Hawaii'deki bir kasabanın sakinleri yetkilileri bira gibi koktuğu iddia edilen akarsuya dair uyardı. Yapılan testten sonra suyun alkol oranı yüzde 1,2 çıktı.

Hawaii'de yer alan Oahu Adası'ndaki Waipio bölgesinde bir dereye dökülen akıntı o kadar alkol kokuyordu ki bir ziyaretçi, News Now Hawaii'ye yaptığı açıklamada, "Üç dört gündür kapılarını açmamış bir birahane sanırsınız" dedi.

Geçen hafta, H2 eyaletler arası otoyolu ve Ka Uka Bulvarı'ndan çok uzak olmayan Diamond Head çevresinde yürüyüş yapan başka bir ziyaretçi de buranın "Pis koktuğunu" teyit etti.

Bağımsız bir laboratuvar, suyun neredeyse yüzde 1,2 oranında alkollü olduğunu ve News Now Hawaii'nin bildirdiğine göre neredeyse yüzde 0,4'ünün de (biranın bileşenlerinden biri olan) şekerden oluştuğunu tespit etti.

Diamond Head'in çevresi hayli endüstriyel bir bölge ve Kohola Brewery ve Aloha Beer Company markaları için meşhur biralar üreten Paradise Beverages gibi bir dizi işletmeye ev sahipliği yapıyor.

Şirket, News Now Hawaii'ye yaptığı açıklamada alkol sızıntısına neyin sebebiyet verdiğinden emin olmadıklarını söylese de Hawaii'nin sağlık ve ulaşım bakanlıkları daha sonra hatanın kaynağını teyit etti.

Paradise Beverages operasyon müdürü Anthony Rowe, "Şu anda Ulaştırma Bakanlığı'nın temsilcileri içeri girdi ve onlarla muhatap oluyoruz, ayrıca Sağlık Bakanlığı da bizle iletişime geçti" dedi.

Hawaii'nin hem sağlık hem de ulaşım bakanlıkları, H2 eyaletler arası yolunun yakınındaki borudan gelen kirli akıntıda alkol tespit edildiği araştırmaya katkı sağladı.

Akıntı H2 eyaletlerarası yolunun karşı tarafındaydı ve yaklaşık 30 metreden dökülerek dereye akıyordu.

News Now Hawaii'nin bildirdiğine göre borunun sahibi olan ulaşım bakanlığı Hawaii sağlık bakanlığına hatanın Paradise Beverages'dan kaynaklandığını söyledi.

Akıntıda bulunan alkol içeriğiyle ilgili herhangi bir adım atılıp atılmayacağı henüz bilinmezken, sosyal medyada birçok kişi bu oranın Coors veya Budweiser gibi biraların alkol oranının dörtte biri olduğuna dikkat çekti.