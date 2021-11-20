İspanya’ya gidecekken kendilerini Yunan adasında buldular

İngiltere'nin başkenti Londra'dan İspanya'nın Sevilla kentine gitmek isteyen bir çift, yanlış uçağa binince kendilerini Yunanistan'ın Zakintos Adası'nda buldu





İrlanda merkezli havayolu şirketi Ryanair, eşine az rastlanır bir olayla gündemde. Humaira ve Farooq Shaikh çifti, 4 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra’dan İspanya’nın Sevilla kentine gitmek üzere Ryanair’den bilet aldı.

Uçuş günü Stansted Havalimanı’na giden çift, bagajlarını teslim edip güvenlik kontrollerinden geçtikten sonra biniş kartlarını alarak uçağa doğru yöneldi. Kabine girişte de kontrolleri yapılan çift, yolculuğa başladı.

TAKSİDE ANLADILAR

Çift, uçak iniş yaptıktan sonra hayatlarının en büyük şoklarından birini yaşadı. Bindikleri uçak kendilerini Sevilla yerine, Yunanistan’ın Zakintos Adası’na getirmişti. İspanya’ya gelmediklerini havalimanı çıkışında taksiye bindiklerinde anlayan çift, durumun farkına varınca apar topar geri döndü.

DÖNÜŞ UÇAĞI DÖRT GÜN SONRA

Ryanair yetkilileriyle görüşen çift, kendilerine yardımcı olunmadığını ve görevlilerin yalnızca bir gecelik otel masrafı ve dönüş biletini karşılayarak kendilerine güldüğünü söyledi. Dönüş uçuşunun dört gün sonra olması nedeniyle üç günlük otel masrafını da ceplerinden karşılayan çiftin tatilleri zehir oldu.

GÜVENLİK RİSKİ ELEŞTİRİSİ

İngiliz medyasına yansıyan olay sonrası açıklama yapan Ryanair, yolcuların biniş kartlarında gerekli bilgilerin olduğunu, doğru uçağa binmenin yolcuların sorumluluğunda olduğunu savundu.

Öte yandan uçuş ekiplerinin kontrollerine rağmen yanlış uçağa binmenin güvenlik riski yarattığı şirkete yöneltilen eleştiriler arasında.

