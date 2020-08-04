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Adada mahsur kalan denizcilerin mucizevi kurtuluşu

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Pasifik Okyanusu'ndaki Pikelot Adası'nda mahsur kalan 3 denizci günler sonra kurtarıldı... 7 metrelik teknenin yakıtı bitince adada kalan denizciler, ıssız adada buldukları taşlarla mors alfabesinde yardım çağrısı anlamına gelen S.O.S. yazdı. Havadan bu yazıyı gören Avustralya ve ABD donanması bir kurtarma operasyonu düzenledi.

Adada mahsur kalan denizcilerin mucizevi kurtuluşu
 

Mikronezya Adası’nda yaşayan 3 denizcinin mahsur kaldıkları küçük ve ıssız adadan kurtarılma operasyonları uluslararası kamuoyunun gündemine oturdu.

7 metre uzunluğundaki balıkçı teknesinin yakıtı bitince okyanusta sürüklenen ve Pikelot Adası’na doğru ilerleyen gemideki 3 denizci kimsenin yaşamadığı ıssız adada kurtarılmak için etkili bir yönteme başvurdu.

Yaşadıkları yerin 200 kilometre uzağındaki adada mahsur kalan denizciler bulabildikleri taşlar ile kumların üzerine mors alfabesinde yardım çağrısı anlamına gelen S.O.S. yazdı. Bir süre sonra devriye gezen Avustralya ve ABD donanması adadaki devasa S.O.S. yazısını görünce harekete geçti.

Pasifik’in batısında 600’den fazla küçük adadan oluşan Mikronezya Federal Devleti’ne ait Pikelot Adası’nda mahsur kalan denizcilerin yanına giden ABD ve Avustralya donanması önce 3 adama sağlık kontrolü yaptı. Daha sonra da gıda ve erzak bıraktı.

Yaşananların ardından Mikronezya hükümeti, 3 denizciyi adadan almak için bir gemi gönderdiklerini açıkladı.
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