Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak

Tüm dünyanın corona virüs ile mücadelesi sürerken pandemiye yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu araştırmalardan birisi de Birleşmiş Milletler zirvesine konu olması beklenen doğa tahribatı ve pandemi ilişkisi.

Buna göre, insan eli ile yapılan doğa tahribatları 'kusursuz fırtına' yaratarak pandemi görülme olasılığını artıyor. Ve böyle giderse tüm dünya daha sık pandemi ile mücadele etmek zorunda kalacak...

''KUSURSUZ FIRTINA'' ETKİSİ

YENİ PANDEMİ RİSKİ ARTIYOR

The Guardian'da yer alan habere göre, doğanın hızla tahrip edilmesi sonucunda, corona virüse kıyasla, daha ölümcül ve küresel salgınlar yaşanacak. Bu salgınların da küresel çapta daha sık olacağı da belirtiliyor.Elde edilen bu veriler New York'ta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) zirvesine konu olacak.Bu zirvede hızla artan doğa tahribi ve corona virüsün birbiri ile bağlantısı tartışılacak.İnsan eli ile yapılan doğa tahribatları 'kusursuz fırtına' rolü üstleniyor.Yeni ortaya çıkan hastalıkların üçte birinin, toprak alanlarının kullanımındaki değişikliklerden kaynaklandığı öne sürülüyor.Tüm bunlar bilim insanlarına göre, küresel çapta insan yaşamını etkileyecek beş ya da altı yeni pandemi ortaya çıkartacak.Duke Üniversitesi'nde görevli doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, ağaç kesme, maden alanı açma gibi faaliyetlerin artık çok fazla olduğunu belirtiyor.

Profesör Stuart Pimm, corona virüs salgının trilyonlarca dolara mal olduğunu ve bir milyondan kişinin hayatını kaybettiğini de ekledi.

Pimm, küresel doğa tahribatı konusunda acilen hareket geçilmeli uyarısında bulundu.