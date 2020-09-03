banner480
banner69
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
7 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
19 0
 
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
284 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
banner460

Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak

banner476

Tüm dünyanın corona virüs ile mücadelesi sürerken pandemiye yönelik araştırmalar da yoğunluk kazandı. Bu araştırmalardan birisi de Birleşmiş Milletler zirvesine konu olması beklenen doğa tahribatı ve pandemi ilişkisi.

Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak

 

 Buna göre, insan eli ile yapılan doğa tahribatları 'kusursuz fırtına' yaratarak pandemi görülme olasılığını artıyor. Ve böyle giderse tüm dünya daha sık pandemi ile mücadele etmek zorunda kalacak...

 

''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 1
The Guardian'da yer alan habere göre, doğanın hızla tahrip edilmesi sonucunda, corona virüse kıyasla, daha ölümcül ve küresel salgınlar yaşanacak. Bu salgınların da küresel çapta daha sık olacağı da belirtiliyor.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 2
Elde edilen bu veriler New York'ta düzenlenmesi planlanan Birleşmiş Milletler (BM) zirvesine konu olacak.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 3
Bu zirvede hızla artan doğa tahribi ve corona virüsün birbiri ile bağlantısı tartışılacak.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 4

''KUSURSUZ FIRTINA'' ETKİSİ

İnsan eli ile yapılan doğa tahribatları 'kusursuz fırtına' rolü üstleniyor.

Yeni ortaya çıkan hastalıkların üçte birinin, toprak alanlarının kullanımındaki değişikliklerden kaynaklandığı öne sürülüyor.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 5

YENİ PANDEMİ RİSKİ ARTIYOR

Tüm bunlar bilim insanlarına göre, küresel çapta insan yaşamını etkileyecek beş ya da altı yeni pandemi ortaya çıkartacak.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 6
Duke Üniversitesi'nde görevli doğal yaşamı koruma uzmanı Profesör Stuart Pimm, ağaç kesme, maden alanı açma gibi faaliyetlerin artık çok fazla olduğunu belirtiyor.
''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 7

Profesör Stuart Pimm, corona virüs salgının trilyonlarca dolara mal olduğunu ve bir milyondan kişinin hayatını kaybettiğini de ekledi. 


''Acilen harekete geçmeliyiz'' Böyle giderse ölümcül hastalıklar daha çok ortaya çıkacak - 8
Pimm, küresel doğa tahribatı konusunda acilen hareket geçilmeli uyarısında bulundu.
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.