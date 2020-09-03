Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı

Bilim insanları, Dünya'dan 150 milyar trilyon kilometre ötede bulunan iki dev karadeliğin çarpışması nedeniyle Güneş’in 8 katı büyüklüğünde bir enerjinin ortaya çıktığını ve meydana gelen sarsıntının 7 milyar yıl sonra Dünya’dan hissedildiğini açıkladı.

Gökbilimciler, Dünya'ya 150 milyar trilyon kilometre uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik sinyal tespit etti. Bununla birlikte, araştırmacılar şimdiye kadar iki karadelik arasında gözlemlenen en büyük birleşmeden yayılan "yerçekimi şok dalgası" nın Dünya’ya ulaştığı açıkladı.

DÜNYA'YA ULAŞMASI YEDİ MİLYAR YIL SÜRDÜ

Araştırmacılar, iki dev karadeliğın çarpışmasından sonra meydana gelen sinyalin Dünya'ya ulaşmak için yaklaşık yedi milyar yıldır yol aldığını ve geçen yılın Mayıs ayında ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerinde sallantıya neden olacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, çarpışan karadeliklerin Güneş’in 142 katı kadar kütleye sahip tek bir cisim ürettiği belirtildi.

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bilim, uzun zamandır gökyüzündeki kara deliklerin varlığının izini sürüyor. Ancak bu yeni gözlem, 100 ile bin Güneş kütlesi aralığında yer alan orta büyüklükteki kara deliklerle ilgili ilk çalışmaların başlangıcı oldu.

Çalışma, ABD ve Avrupa'da üç süper hassas yerçekimi dalgası algılama sisteminine Avrupa Yerçekimi Gözlemevi (EGO) araştırmacıları tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirildi.

21 MAYIS 2019'DA ALICILAR SARSILDI

LIGO ve VIRGO yerçekimi dalgası dedektörlerini kullanan araştırmacılar, lazer interferometre cihazlarının kozmik olayların ürettiği uzay-zamandaki titreşimleri dinlediğini ve 21 Mayıs 2019'da hepsinin saniyenin onda biri kadar süren keskin bir sinyal algıladığını açıkladı.

"EVRENİN YARI YAŞINDAYKEN MEYDANA GELDİ, BİZ ŞİMDİ DUYUYORUZ"

Bilgisayar algoritmaları, söz konusu sinyalin kaynağının biri Güneş’in 66 katı, diğeri ise 85 katı büyüklüğünde olan iki karadeliğin çarpışması olduğunu belirledi. Birleşmenin boyutu 150 milyar trilyon kilometreye eşdeğer olarak hesaplandı.

Konuyla ilgili BBC’ye konuşan Fransa'daki Côte d'Azur Gözlemevi'nden Profesör Nelson Christensen, “Bu sinyal evrene yedi milyar yıl boyunca yayıldı. Yani bu olay evrenin yarı yaşından hemen önce meydana geldi ve şimdi dedektörlerimizle mekanik olarak Dünya'ya taşındı. Gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.