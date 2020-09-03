banner480
banner69
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
İnce Av döneminde yangın tehlikesine dikkat
7 0
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
ARUCAD, Anka’nın isim sponsoru oldu
19 0
 
Yunuslarda beşi bir arada
Yunuslarda beşi bir arada
102 0
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
Anaokullar, birinci ve ikinci sınıflar Pazartesi günü açılıyor
26 0
Caydırıcı cezalar şart
Caydırıcı cezalar şart
34 0
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
Gemikonağı’nda beklenmedik misafir
284 0
Girne’de Altın performans
Girne’de Altın performans
29 0
banner460

Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı

banner476

Bilim insanları, Dünya'dan 150 milyar trilyon kilometre ötede bulunan iki dev karadeliğin çarpışması nedeniyle Güneş’in 8 katı büyüklüğünde bir enerjinin ortaya çıktığını ve meydana gelen sarsıntının 7 milyar yıl sonra Dünya’dan hissedildiğini açıkladı.

Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı

 

 Gökbilimciler,  Dünya'ya 150 milyar trilyon kilometre uzaklıktan gelen ve Güneş'in sekiz katı enerjiye sahip bir kozmik  sinyal tespit etti. Bununla birlikte, araştırmacılar şimdiye kadar iki karadelik arasında gözlemlenen en büyük birleşmeden yayılan "yerçekimi şok dalgası" nın Dünya’ya ulaştığı açıkladı.


Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı - 2

DÜNYA'YA ULAŞMASI YEDİ MİLYAR YIL SÜRDÜ

Araştırmacılar, iki dev karadeliğın çarpışmasından sonra meydana gelen sinyalin Dünya'ya ulaşmak için yaklaşık yedi milyar yıldır yol aldığını ve geçen yılın Mayıs ayında ABD ve İtalya'daki lazer dedektörlerinde sallantıya neden olacak kadar güçlü olduğunu söyledi.

Bununla birlikte, çarpışan karadeliklerin  Güneş’in 142 katı kadar kütleye sahip tek bir cisim ürettiği belirtildi.


Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı - 3

BİLİM DÜNYASINDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Bilim, uzun zamandır gökyüzündeki kara deliklerin varlığının izini sürüyor.  Ancak bu yeni gözlem, 100 ile bin Güneş kütlesi aralığında yer alan orta büyüklükteki kara deliklerle ilgili ilk çalışmaların başlangıcı oldu.


Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı - 4

Çalışma, ABD ve Avrupa'da üç süper hassas yerçekimi dalgası algılama sisteminine Avrupa Yerçekimi Gözlemevi (EGO) araştırmacıları tarafından ortak bir şekilde gerçekleştirildi.


Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı - 5

21 MAYIS 2019'DA ALICILAR SARSILDI

LIGO ve VIRGO yerçekimi dalgası dedektörlerini kullanan araştırmacılar, lazer interferometre cihazlarının  kozmik olayların ürettiği uzay-zamandaki titreşimleri dinlediğini ve 21 Mayıs 2019'da hepsinin saniyenin onda biri kadar süren keskin bir sinyal algıladığını açıkladı.


Dev karadeliklerin çarpışması 7 milyar yıl sonra Dünya'yı salladı - 6

"EVRENİN YARI YAŞINDAYKEN MEYDANA GELDİ, BİZ ŞİMDİ DUYUYORUZ"

Bilgisayar algoritmaları, söz konusu sinyalin kaynağının  biri Güneş’in 66 katı, diğeri  ise 85 katı büyüklüğünde olan iki karadeliğin çarpışması olduğunu belirledi. Birleşmenin boyutu 150 milyar trilyon kilometreye eşdeğer olarak hesaplandı.

Konuyla ilgili BBC’ye konuşan Fransa'daki Côte d'Azur Gözlemevi'nden Profesör Nelson Christensen, “Bu sinyal evrene yedi milyar yıl boyunca yayıldı. Yani bu olay evrenin yarı yaşından hemen önce meydana geldi ve şimdi dedektörlerimizle mekanik olarak Dünya'ya taşındı. Gerçekten inanılmaz” ifadelerini kullandı.

banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.