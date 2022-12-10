ABD’li gazeteci çeyrek final sırasında hayatını kaybetti

Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan ABD'li gazeteci Grant Wahl, yaşamını yitirdi. Grant Wahl'ın sağlıklı olduğunu belirten kardeşi, şok bir iddiada bulundu

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nı takip eden 48 yaşındaki ABD’li gazeteci Grant Wahl, Lusail Stadı’nın basın tribününde maçın uzatma bölümleri oynanırken fenalaştı. Sağlık ekiplerinin hemen müdahale ettiği ABD’li gazeteci, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

ABD Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, “Federasyon ailesi olarak Grant Wahl’ı kaybettiğimizi öğrenmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Grant, futbolu hayatının merkezi haline getirdi. Onun yazılarının artık bizimle olmayacağı için yıkılmış durumdayız” ifadeleri kullanıldı.

Grant Wahl, internet sitesindeki bir yazısında; az uyku, yüksek stres ve çok çalışma nedeniyle kendini iyi hissetmediğini, bu nedenle FIFA Basın Merkezi’ndeki sağlık kliniğine gittiğini paylaşmıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, bakanlığın Wahl’ın ailesiyle “yakın iletişim” içinde olduğunu bildirdi.

KARDEŞİ ÖLÜM TEHDİTLERİ ALDIĞINI SÖYLEDİ

Öte yandan Grant Wahl’ın kardeşi Eric Wahl, sosyal meyda hesabından yaptığı paylaşımda kardeşinin öldürüldüğünü düşündüğünü belirtti.

Eric Wahl paylaşımında “Ben Eric Wahl… Grant Wahl’ın kardeşiyim. Gayim… Dünya Kupası sırasında giydiği tişörtün nedeni benim… Kardeşim sağlıklıydı. Bana ölüm tehditleri aldığını söylemişti. Kardeşimin öylece öldüğüne inanmıyorum. Öldürüldüğünü düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

ABD’nin Galler ile oynadığı maçı takip etmek isterken, giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle stadyuma sokulmamış ve gözaltına alınmıştı. Yaklaşık 25 dakika gözaltında tutulan Grant Wahl, konu ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Güvenlik görevlisi ABD-Galler için stadyuma girmeme izin vermiyor. ‘Tişörtünü değiştirmelisin. Buna izin veremeyiz' dediler” demişti.

Grant Wahl, daha sonra bu paylaşımı yaptığı için telefonuna zorla el konulduğunu da belirtmişti. (AA)