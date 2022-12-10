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İtalya’dan göçmen gemilerine izin

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İtalya, Akdeniz'de 500'den fazla göçmeni kurtaran iki STK gemisine limanlarını açtı

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İtalya’dan göçmen gemilerine izin
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 İtalya, Akdeniz’de kurtardıkları 500’den fazla düzensiz göçmenle açık denizde bekleyen sivil toplum kuruluşlarına (STK) ait iki gemiye daha güvenli liman tahsis etti.

Fransa merkezli STK Sınır Tanımayan Doktorlar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Geo Barents gemisinin Akdeniz’de farklı operasyonlarda kurtardığı 248 göçmen için İtalya’nın Salerno limanını açtığını ve göçmenlerin burada tahliye edileceğini bildirdi.

ANSA ajansının haberine göre, Almanya merkezli SOS Humanity isimli STK’ye ait Humanity-1 gemisinin kurtardığı 261 göçmen için de Bari limanı tahsis edildi. Humanity-1 gemisinin, Bari'ye doğru yol aldığı ve göçmenleri buraya bırakacağı kaydedildi.

İtalyan yetkili makamları, sabah saatlerinde de yine Almanya merkezli STK Louise Michel’in aynı adı taşıyan teknesinin kurtardığı 33 göçmen için Lampedusa adasını güvenli liman olarak tahsis etmişti.

Böylece, son haftalarda STK gemilerine “kapalı liman” politikası uygulayan İtalya, bir gün içinde 3 gemideki toplam 542 göçmenin kendi limanlarında tahliye edilmesine izin verdi.

İtalya’da ekim ayında göreve gelen Giorgia Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümeti, kasımda STK gemilerinin İtalya’ya yanaşmaması için “kapalı liman” politikasını uygulamaya başlamıştı. Bu politika nedeniyle İtalya ve Fransa arasındaki ikili ilişkiler gerilmişti. Fransa, İtalya'nın STK gemilerine limanlarını açmamasına tepki göstermişti. (AA)

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