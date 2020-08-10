ABD’den corona virüsü aşısı ile ilgili çok net mesaj

ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, temaslarda bulunduğu Tayvan'da corona virüsü salgınını ortadan kaldırabilecek aşı ve tedavi yöntemleriyle ilgili bir açıklama yaptı.

Azar, "Önce ABD'nin ihtiyacı karşılandıktan sonra diğer ülkelerle paylaşacağız" dedi.

ABD’nin Tayvan ile yıllardır gerçekleşen en üst düzey teması sonrasında açıklamalarda bulunan ABD Sağlık Bakanı Alex Azar, Covid-19 aşısı ve tedavisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Gazetecilere konuşan Azar, “Önceliğimiz elbette ABD Ulusal Gıda ve İlaç Dairesi’nin güvenli onayını verdiği ve etkili bulduğu aşı ve ilacı yetecek kadar üretmek. İstediğimiz kapasiteye eriştiğimizde ve ihtiyaçlarımız karşılandığında bu ürünleri dünyanın diğer ülkeleriyle adil ve eşit bir şekilde dağıtmayı planlıyoruz” dedi.

Dünya genelinde 200’den fazla Covid-19 aşısının geliştirilme aşamasında olduğu bilinirken bunlardan 20’si insanlar üzerinde klinik deney fazına geçti.