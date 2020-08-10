Mutlu insanların yapmadığı şeyler

Herkes mutlu olmak ister. Herkes. Ve mutluluk tercihleriniz ve eylemlerinizin sonuçlarına bağlıdır.

Mutluluğun anlamı kişiden kişiye değiştiği için, size ne yapmanız gerektiğini kimse söyleyemez. Ama mutlu insanların yapmadığı şeylere dair fikir verebiliriz:

Hayal kurmayı unutmazlar

Mutlu insanlar hayal kurmayı unutmazlar, kendilerine ve hayallerini gerçekleştirebileceklerine inanırlar. Hayal kurmak için zaman ayırırlar ve olmasını istedikleri bu şeyler için hayatlarını planlarlar.

Bencil davranmazlar

Mutlu insanlar bencil olmayı sevmezler, hatta bencil davranırlarsa asla mutlu olamazlar. Tersine, mutlu insanlar şefkatli ve verici insanlar olur. Diğer insanlara zaman, sabır ve sevgi verirler.

Kendilerini mutlu etmek için bir şeyler satın almazlar

Mutlu insanlar, mutlu olmak için kendilerine materyaller satın almazlar. Kendilerini iyi hissetmek için 'alışveriş' terapisine ihtiyaçları yoktur. İyi hissetmek için alışveriş yapmanızı teşvik eden bir toplumda, birey olmayı bilirler.

Eyleme geçmeyi unutmazlar

Hayallerini ya da hedeflerini gerçekleştiremedikleri için sürekli bahaneler uydurmayı değil, eyleme geçmeyi tercih ederler.

Kendilerini başka insanlarla kıyaslamazlar

Kendilerinin özel ve eşsiz olduğunu bilir ve diğer insanlarla kıyaslamazlar. Kendinizi başkaları ile kıyaslamak özgüveni sabote eden en tehlikeli şeylerdendir.

Hayatı imtiyazlı kabul etmezler

Çünkü hayatın kısa olduğunu bilirler. Onlar kendi deneyimlerini ve koşullarını en iyi şekilde oluşturan ve şimdiki anı takdir eden insanlardır.

Başkalarının kim olmaları gerektiğini söylemesine izin vermezler

Boyun eğmezler. Kendi kararlarını kendileri verirler. Onlar liderdir ve kendi standartlarını kendileri belirler.

Pişmanlıklarına sarılmazlar

Pişmanlıklarına takılıp kalmazlar, hatalarını kullanır ve ders çıkarmak için birer fırsat olarak görürler. İnsanları affetmeyi bilirler ve kendilerini mutsuz ya da ümitsiz hissettirecek şeylerden uzak dururlar.

Negatifliğe izin vermezler

Negatif insan ya da olayların kendilerini üzmesine ya da sinirlendirmesine izin vermezler. Bu demek değildir ki bu tür duygulardan yoksundurlar, sadece mutluluklarını paylaşabilecekleri insanlarla birlikte olmayı tercih ederler.

Başkalarını aşağılamazlar

İnsanlardaki farklılıkları öğrenmeyi ve kabul etmeyi öğrenmişlerdir. Üstelik birisini aşağılamanın aslında kendi güvensizlikleriyle ilgili olduğunu bilirler. Mutlu insanlar diğer insanları önemser ve onlara saygı duyar.

Sağlıklarını ihmal etmezler

Kendilerine dikkat etmeyi unutmazlar. Sağlıkları ile ilgilenirler, sağlıklı beslenirler, egzersiz ve meditasyon yaparlar, tatile çıkarlar...

Minnettar olmayı bilirlerMutlu insanlar bunun yapmaları gereken en önemli şeylerden birisi olduğunu bilirler. Şükran duymaya odaklanan insanlar, sürekli daha fazlasını istemek yerine tatmin olmayı bilirler.

Zamanı boşa harcamazlar

Hayatın ne kadar kıymetli olduğunu bildikleri için zamanlarını her zaman iyi değerlendirirler. Eğer kendinize zaman harcamak için izin verirseniz, geri alamayacağınız bir şeyi kaybetmiş olursunuz.

Ne istediklerine odaklanmayı unutmazlar

Mutlu insanlar hayatları için gerçekten istedikleri şeyleri yaratmayı unutmazlar. Bazen eyleme geçmek ve ilerlemek ürkütücü olabilir ama saplanıp kalmak yerine bunu göze almazsanız, hedeflerinize asla ulaşamayabilirsiniz. Ne istemediğiniz yerine ne istediğinize odaklanmak, hayatınızı çok daha iyi hale getirecektir.

Mutlu olmayı unutmazlar

Mutluluk bir seçimdir. Mutluluk ne düşünmeyi seçtiğimizle gelir, düşüncelerimiz duygularımızı yaratır ve duygularımız da mutlu ya da mutsuz olmamızı sağlar. Düşüncelerinizi akıllıca seçin, sizi neyin heyecanlandırdığını ya da hayatta nelere değer verdiğinizi iyi düşünün. Kim olduğunuzu bilmek, nelerden heyecan ve mutluluk duyacağınızı da bilmenizi sağlar.