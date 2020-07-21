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ABD’den Çin’e şok

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ABD Ticaret Bakanlığı Çin'in Uygurlara karşı insan hakları ihlali olarak nitelendirdiği muamelesinde rol oynadıkları gerekçesiyle 11 Çinli şirketi kara listeye aldı.

ABD’den Çin’e şok
21 Temmuz 2020 Salı 15:48

Uygurlara şiddete karşı kara listeye aldı

Bakanlıktan dün yapılan açıklamada bu şirketlerin Uygur ve diğer Müslüman azınlıklardan olan insanları zorla çalıştırdıkları ifade edildi.

Kara listedeki şirketler ABD hükümetinin izni olmadan ABD’li şirketlerden ürün alamayacaklar. ABD daha önce de aynı gerekçelerle 26 şirketi kara listeye almıştı.

ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross, “Beijing vatandaşlarını bastırmak için zorla çalıştırma ve kötü niyetle DNA toplama ve analiz etme gibi menfur eylemleri özendirmektedir” dedi. Çin Dışişleri Bakanlığı bugün yaptığı açıklamada ABD’nin ihracat kontrol önlemlerini kötüye kullandığını söyledi.

Bakanlık sözcüsü Wang Wenbin, Çin’in bu hamleye karşı olduğunu ve Çinli şirketlerin yasal haklarını korumak için gerekli tüm adımların atılacağını söyledi.

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