Büyükada’da panik!

Büyükada'da kızılçam ormanlarını istila eden çam kese böceği adı verilen tırtıllara karşı mücadele başlatıldı

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü, yangından sonra ormanlara en büyük zararı veren çam kese böceği adı verilen tırtıllar için müdahale başlattı.

Adalar’da her yıl 300 hektarlık alana zarar verdiği belirtilen tırtıllar için mücadele iki aşamalı yapılıyor.



Biyolojik mücadele kapsamında ‘Ekolojik denge adacıkları’ kuruldu. Adacıklarda toplanan çam kese böcekleri, ‘Fireix Cauduta’ adı verilen sinekler ile yok ediliyor. Bu sineklerin üretimini de İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yapıyor.

Tel örgülerle çevrilen ve su hendekleri bulunan adacıklarda toplanan tırtılları suya giden sinekler yok ediyor.

Bu arada insanlara yönelik zararları için de Adalar’a uyarı tabelaları konuldu.

“AĞAÇLARI KURUTUYOR, KAŞINTIYA NEDEN OLUYOR”

İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü Orman Zararlılarıyla Mücadele Şube Müdürü Ahmet Yasin Çelen, çalışmalar hakkında bilgi verdi:

“Adalar’da her yıl 300 hektarın üzerinde kızılçam ormanında çam kese tırtılları oluyor. Sayı söylemek mümkün değil milyonlarca diyebiliriz. Yaprakları yedikleri için ağaçların zayıflamasına ve kurumasına sebep oluyor. Özellikle bahar aylarında tırtıllar ağaçların tepesinden toprağa iniyor. Bu inme esnasında bilmeden tırtıllara temas edilirse, çocuklar ve hayvanlar onlarla oynarsa alerjik tüyler havaya uçuşup kaşıntılara ve kızarıklıklara sebep oluyor. Hem görüntü olarak yeşil dokuyu azaltmaktadır hem de insanlara alerjik olarak zarar vermektedir. Zararları faydalarından daha fazladır. Diğer faydalı canlılara zarar verdiği için kimyasal kullanmıyoruz.”

“SİNEKLER ÇAM KESE BÖCEKLERİNİ PARAZİTLİYOR”

“Adacık yöntemi dediğimiz çam kese böceklerine parazit olan sineklerin yaşam alanını oluşturuyoruz. Çam kese böceklerini burada bir araya getiriyoruz. Sinekler de buraya yumurtasını bırakıp burada çoğalıp doğaya dağılarak ağaçlardan toplamadığımız çam kese böceklerini parazitliyor. Parazit sinekler, ağaçların tepesindeki tırtıllara yumurtalarını bırakıyor. Tırtıllar toprağa indiğinde toprağın altında kısmen hayatını kaybediyor. O sinekler ise onlardan beslenip tekrar doğaya dönüyor.” (DHA)