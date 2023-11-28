İlla ki birilerinin ölmesi mi gerek?

Ayaklı Gazete’ye Mağusa’dan ulaşan bazı sürücü vatandaşlarımız, Mağusa’da alt yapı çalışmaları nedeniyle her yerde devam eden kazı ve diğer çalışmalar nedeniyle yolların adeta köstebek yuvasına döndüğünü dile getirerek bu yolların trafik kazalarına sebep olduğuna dikkat çekerek sitem ettiler.

Bize gönderdikleri fotoğraflarla sitemlerini paylaşan vatandaşlarımız “Bu çukur Fenerbahçe’ye verilen penaltı kadar olay olmadı demek ki biri ölmeli” diyerek çukurun içine düşecek bir motorsikletlinin savrulmamasının imkansız olduğunu hatta ölümle burun buruna gelebileceğini iddia ettiler.

Sürücü vatandaşlarımız “Gerçekten çok ayıp. Kim kontrol eder? Kim bakar? Kim bu yolları yaparsa çok yazık insanın beddua edesi geliyor. Buradan uyarıyorum arabaların anası ağladı biri ölmeden bu yolları bitirin” diyerek ilgilileri göreve davet ettiler.

Yolların bitirildikten sonra da kontrol edilmesi gerektiğini zira bu şekilde çukur olan yolun trafik kazalarına davetiye çıkaracağını sözlerine eklediler.

