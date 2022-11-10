banner875
banner815
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
“Nasıl bir nesil yetişiyor?”
22 0
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
“Rezilliğe ve sorumsuzluğa bakar mısınız?”
14 0
 
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
Mantarcılar bu yıl sezonu erken açtı
42 0
Havuzda rekor yağmuru
Havuzda rekor yağmuru
12 0
27 0
17 0
Zeytin hasadı hız kazandı
Zeytin hasadı hız kazandı
26 0
banner878

ABD'nin Tennessee eyaletinde kölelik yasaklandı

banner476

ABD'nin Tennessee eyaletinde seçmenler, 'her türlü köleliği resmen yasaklayan' kararı yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul etti

banner825
ABD'nin Tennessee eyaletinde kölelik yasaklandı

 

Amerika Birleşik Devletleri'nde köleliğe ilişkin yeni bir oylama yapıldı. 

Tennessee eyaletinde seçmenler, çeşitli suçlardan hüküm giyenler için ceza biçimleri olarak köleliğe ve istemsiz kulluğa izin veren yasayı kaldırmayı öneren teklifi kabul etti.

Karar yüzde 79.54'lük bir oy oranı ile kabul edildi.

Tedbir, Tennessee Anayasası'nın 33. Maddesi'nde "bu eyalette kölelik ve gönülsüz kulluk, usulüne uygun olarak suçtan hüküm giymiş bir kişinin cezalandırılması dışında, sonsuza kadar yasaklanmıştır" ifadesini değiştirdi.



Yeni değişiklik, bu cezalara izin veren dili kaldırdı.

Bölümdeki yeni ifade "Kölelik ve gönülsüz kulluk sonsuza kadar yasaklanmıştır. şeklinde düzenlendi.

Eyaletteki seçmenlere gönderilmeden önce, Tennessee milletvekillerinin çoğunluğu öneriyi destekledi, ancak altı yasa koyucu buna karşı oy kullandı. 

banner342
banner880
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.