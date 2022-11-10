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Düzce Depremi’nin yıldönümü 12 Kasım’da ülke genelinde “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacak

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Sivil Savunma Teşkilatı, tüm vatandaşları, bulundukları yerlerde tatbikata katılmaya çağırdı

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Düzce Depremi’nin yıldönümü 12 Kasım’da ülke genelinde “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatı yapılacak

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı (SSTB) ile Türkiye İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinesinde, cumartesi günü deprem tatbikatı yapılacak.

1999 Düzce Depremi’nin yıldönümü olması nedeniyle 12 Kasım tarihinde, ülke genelinde gerçekleştirilecek “Çök, Kapan, Tutun” tatbikatıyla, meydana gelmesi muhtemel bir deprem esnasında halkın doğru hareket tarzı ile ilgili bilgilendirilmesi ve söz konusu afetle ilgili toplumda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, 6 ilçede eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek tatbikata tüm vatandaşların katılması çağrısında bulunularak, cumartesi günü saat 17.57’de Sivil Savunma radyolarından (87.5, 89.8, 94.4, 100.4, 104.3 ve 104.5 FM) tatbikat duyurusunun yapılmasının ardından, halkın bulundukları yerlerde söz konusu hareketi uygulayarak deprem anındaki doğru hareket tarzını prova etmesi istendi.

Açıklamada Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele ilçelerinde belirlenen yerlerde de “Çök, Kapan, Tutun” uygulamasının gerçekleştirileceği kaydedildi.

Tatbikata ev, işyeri, okul, yurt, sağlık merkezi gibi mekanlarda katılacak olan vatandaşların, gerçekleştirecekleri “çök, kapan, tutun” uygulamasını fotoğraf veya video olarak kaydederek 0548 830 28 41 nolu Whatsapp hattına göndermeleri talep edildi.
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