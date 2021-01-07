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ABD Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti

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Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu

ABD Kongresi, Joe Biden'ın başkanlığını tescil etti

ABD Kongresi 3 Kasım’da yapılan seçimlerin Seçiciler Kurulu sonucunu onayladı. Delege oylarının sayımında, Joe Biden'ın kazandığını garantileyen 270 oy resmen tescil edildi.

Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu.

Washington’da Kongre binası önünde ve içindeki olaylarda toplam 4 kişi hayatını kaybetti, 52 kişi de tutuklandı.

Binada güvenliğin tekrar sağlandığının açıklanması üzerine saatler sonra ortak oturum kaldığı yerden devam etti.

Trump: Başkanlık devri 'sorunsuz' gerçekleşecek

ABD Kongresi'nin Joe Biden'ın zaferini tescil etmesinin ardından açıklama yapan mevcut ABD Başkanı Donald Trump bir açıklama yaptı.

Başkanlık geçişinin 'sorunsuz' yaşanacağını söyleyen Trump, buna rağmen seçim sonuçlarını kabul etmediğini yineledi.

Donald Trump’a karşı 232’ye 306 delege oyu toplayan Demokrat Joe Biden’ın zaferi, 14 Aralık’ta Seçiciler Kurulu’nun onayının ardından Kongre’den de resmi onayı almış oldu.

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