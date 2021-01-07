ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bazı gruplar, ABD Kongresi'nde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Kongre binasını işgal etti. Polisle ve Trump destekçileri arasında çıkan olaylar dünya basınında kendine manşetlerde yer bulurken, dünya manşetlerinde "ABD'de anarşi", "Trump'ın nefret çetesi Kongre'yi işgal etti", "ABD'de darbe günü", "Utan!" ve "Trump taraftarlarından demokrasiye tehdit" başlıklarıyla duyuruldu.
TRUMP ÇETESİ DÜNYA MANŞETLERİNDE
ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı.
Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu;
Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu.
İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.
The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.
ABD'DE ANARŞİİngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte, "ABD'de Anarşi" başlığını attı.
Daily Express gazetesi de Metro'ya benzer bir şekilde olayı "ABD'de Anarşi" manşetiyle duyurdu.
ALMAN GAZETESİ: UTAN!Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak, "Utan!" başlığını attı.
Der Tagesspiegel gazetesi ise "Kongre'de çekişme" manşetiyle habirini ön sayfasından verdi.
LE FİGARO: KIRIK DEMOKRASİFransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde "krık demokrasi" ifadlerini kullandı.
La Depeche, gazetesinde ise "Trump: Washington'daki kaostan sahneler" denildi.
Frnasız Le Telegramme gazetesi de "Washington'da kaos" manşetiyle haberi duyurdu.
İTALYAN BASININDA GÜNDEM TRUMP
Trump, destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgali İtalyan basınında gündeme oturdu. İtal basının önde gelen gazetelerinin manşetleri ise şu şekilde:
Le Rebuplicca: ABD'de darbeli bir gün
La Stampa: Bir zamanlar Amerika vardı
İl Messaggero: Amerika ihlal edildi
Avvenire: Demokrasiye saldırı
Corriere Della Serra: Trump öfkesi, Kongre'ye saldırttı
The Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu. Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu" ifadelerini kullandı.