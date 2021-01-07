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ABD’de Anarşi

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Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü?

ABD’de Anarşi

 

ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyen bazı gruplar, ABD Kongresi'nde Seçiciler Kurulu oylarının sayıldığı ve 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçimlerinin sonuçlarının resmileştiği Kongre oturumu sonrasında Kongre binasını işgal etti. Polisle ve Trump destekçileri arasında çıkan olaylar dünya basınında kendine manşetlerde yer bulurken, dünya manşetlerinde "ABD'de anarşi", "Trump'ın nefret çetesi Kongre'yi işgal etti", "ABD'de darbe günü", "Utan!" ve "Trump taraftarlarından demokrasiye tehdit" başlıklarıyla duyuruldu.

 
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 1

TRUMP ÇETESİ DÜNYA MANŞETLERİNDE

ABD'de 3 Kasım 2020'deki başkanlık seçim sonuçlarının resmen tescil edileceği Kongre oturumu başladıktan kısa bir süre sonra Trump destekçileri polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi. Olaylar üzerine ABD Kongre binası kapatıldı, Washington'da sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Yaşanan olaylarda 4 gösterici hayatını kaybetti, 52 kişi ise gözaltına alındı.

Söz konusu olay dünya basınında geniş bir yer buldu; 

Guardian gazetesi, haberi "Trump çetesinin hücumu Kongre'de kaos çıkardı" manşetiyle duyurdu. 

“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 2
İngiliz Daily Mail gazetesi işgali "Trump'ın nefret çetesi Kongre Binası'na hücum etti" ifadeleriyle manşetten gördü.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 3
The Times gazetesi, Trump destekçilerinin Amerikan demokrasinin kalbini işgal ettiğini belirterek, manşetinde  "ABD Kongresi kuşatma altında" ifadelerini kullandı.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 4

ABD'DE ANARŞİ

İngiliz metro gazetesi, ABD Kongresi'nde silahların çekildiği bir fotoğrafla birlikte, "ABD'de Anarşi" başlığını attı.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 5
Daily Express gazetesi de Metro'ya benzer bir şekilde olayı "ABD'de Anarşi" manşetiyle duyurdu.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 6

ALMAN GAZETESİ: UTAN!

Alman Hamberger Morgen Post gazetesi, kostümlü bir Trump destekçisinin fotoğrafını tam sayfa kullanarak, "Utan!" başlığını attı.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 7
Der Tagesspiegel gazetesi ise "Kongre'de çekişme"  manşetiyle habirini ön sayfasından verdi.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 8

LE FİGARO: KIRIK DEMOKRASİ

Fransız Le Figaro gazetesi, Trump desteklçilerinin Kongre'ye akın etmesini Joe Biden'a bir saldırı olarak niteleyerek, manşetinde "krık demokrasi" ifadlerini kullandı.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 9
La Depeche, gazetesinde ise "Trump: Washington'daki kaostan sahneler" denildi.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 10
Frnasız Le Telegramme gazetesi de "Washington'da kaos" manşetiyle haberi duyurdu.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 11

İTALYAN BASININDA GÜNDEM TRUMP

Trump, destekçilerinin ABD Kongresi'ni işgali İtalyan basınında gündeme oturdu. İtal basının önde gelen gazetelerinin manşetleri ise şu şekilde:

Le Rebuplicca: ABD'de darbeli bir gün

“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 12
La Stampa: Bir zamanlar Amerika vardı
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 13
İl Messaggero: Amerika ihlal edildi
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 14
Avvenire: Demokrasiye saldırı
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 15
Corriere Della Serra: Trump öfkesi, Kongre'ye saldırttı
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 16
The Washington Post gazetesi, olayları, "Trump taraftarı çete Capitol (Kongre) binasını kuşattı" başlığıyla duyurdu. Gazete haberinde, "Başkan Trump'ın yüzlerce destekçisi, polis barikatını aşarak Kongre binasına girdi, Seçici Kurul oylarına itiraz eden Cumhuriyetçi temsilcilerin tartışmalarını böldü. Senatoda Cumhuriyetçi çoğunluğun lideri Mitch McConnell, meslektaşlarına 'Joe Biden'ın zaferinin onanması ve seçim sonuçlarını değiştirmeye yönelik çabalara son verilmesine yönelik' çağrısını yaparken kargaşa koptu" ifadelerini kullandı.
“ABD’de Anarşi”: Trump destekçilerinin Kongre işgalini dünya basını nasıl gördü? - 17

FT: PENCE MEYDAN OKUDU, KONGRE SALDIRIYA UĞRADI

ABD'nin saygın ekonomi gazetelerinden Financial Times, "Pence Trump'a meydan okuduktan sonra isyancılar Kongre'ye saldırdı" manşetini attı.
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