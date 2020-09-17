ABD'de ötücü kuşların kitlesel ölümleri yetkilileri harekete geçirdi

ABD'nin New Mexico eyaletinde son günlerce binlerce ötücü kuşun ölmesi üzerine teyakkuza geçildi.

BBC'nin haberine göre, New Mexico Eyalet Üniversitesinden Kuş Bilimci Profesör Martha Desmond, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette son dönemde milyonlarca ötücü kuşun ölmüş olabileceğini söyledi.



Desmond, kuşların kitlesel ölümünün ardında yatan sebebin gizemini koruduğunu, orman yangınlarından yükselen duman ya da Colorado'daki kar yağışının buna yol açmış olabileceğini ancak gerçek nedenin, hayvanların leşleri üzerinde inceleme yapıldıktan sonra anlaşılacağını kaydetti.



Üniversitenin Balık, Vahşi Yaşam ve Doğal Çevre Koruma Ekolojisi Bölümünde görevli Desmond, "Bu kahredici. Hayatımda bu kadar korkunç bir şey gördüğümü sanmıyorum." ifadesini kullandı.



HALKTAN ÖLÜMLERİ HABER VERMELERİ İSTENDİ



Eyalette biyologlar ve Santa Fe Ulusal Ormanından sorumlu ABD Orman Hizmeti, vatandaşlardan kuş ölüleriyle karşılaştıklarında yetkililere haber vermelerini istedi.



Görgü tanıkları, bülbül, kırlangıç ve mavi kuş dahil bazılarının, ölmeden önce tuhaf hareket ettiklerini belirtti.



New Mexico'ya komşu Colorado, Arizona ve Texas eyaletlerinde de ölü kuşların sayısında artış gözlendiği bildirildi.



Avrupa Birliğinin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ABD'nin California, Washington, Colorado ve Oregon eyaletlerini etkileyen yangın nedeniyle oluşan dumanın Amerika kıtasının kuzeyi ve Pasifik üzerinde hareket ettiği ve bu hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.