banner480
banner69
Vatandaşın seçim isyanı
Vatandaşın seçim isyanı
35 0
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
Büyükbaş hayvancı, süt fiyatlarından dertli
10 0
 
251 0
15 gün misafir kabul etmeyin
15 gün misafir kabul etmeyin
94 0
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
Mikrobiyolog ve moleküler biyologlara COVID-19 PCR eğitimi verildi
40 0
93 0
Bertan bey şımarık çocuk gibi
Bertan bey şımarık çocuk gibi
426 0
banner460

ABD'de ötücü kuşların kitlesel ölümleri yetkilileri harekete geçirdi

banner476

ABD'nin New Mexico eyaletinde son günlerce binlerce ötücü kuşun ölmesi üzerine teyakkuza geçildi.

ABD'de ötücü kuşların kitlesel ölümleri yetkilileri harekete geçirdi

 

 

 BBC'nin haberine göre, New Mexico Eyalet Üniversitesinden Kuş Bilimci Profesör Martha Desmond, yerel basına yaptığı açıklamada, eyalette son dönemde milyonlarca ötücü kuşun ölmüş olabileceğini söyledi.

Desmond, kuşların kitlesel ölümünün ardında yatan sebebin gizemini koruduğunu, orman yangınlarından yükselen duman ya da Colorado'daki kar yağışının buna yol açmış olabileceğini ancak gerçek nedenin, hayvanların leşleri üzerinde inceleme yapıldıktan sonra anlaşılacağını kaydetti.

Üniversitenin Balık, Vahşi Yaşam ve Doğal Çevre Koruma Ekolojisi Bölümünde görevli Desmond, "Bu kahredici. Hayatımda bu kadar korkunç bir şey gördüğümü sanmıyorum." ifadesini kullandı.

HALKTAN ÖLÜMLERİ HABER VERMELERİ İSTENDİ

Eyalette biyologlar ve Santa Fe Ulusal Ormanından sorumlu ABD Orman Hizmeti, vatandaşlardan kuş ölüleriyle karşılaştıklarında yetkililere haber vermelerini istedi.

Görgü tanıkları, bülbül, kırlangıç ve mavi kuş dahil bazılarının, ölmeden önce tuhaf hareket ettiklerini belirtti.

New Mexico'ya komşu Colorado, Arizona ve Texas eyaletlerinde de ölü kuşların sayısında artış gözlendiği bildirildi.

Avrupa Birliğinin Kopernik Atmosfer Gözlem Servisi (CAMS), ABD'nin California, Washington, Colorado ve Oregon eyaletlerini etkileyen yangın nedeniyle oluşan dumanın Amerika kıtasının kuzeyi ve Pasifik üzerinde hareket ettiği ve bu hafta sonuna doğru Avrupa'nın kuzeyine ulaşacağı tahmininde bulunmuştu.

banner342
banner496
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.