FED piyasaları tatmin edemedi

- İktisatbank Hazine Bölümü Grup Müdürü Emre Değirmencioğlu'nun günlük piyasa ve borsa analizi şöyle:
- FED ‘buradayım’ dedi ama ‘yeni’ birşey söylemedi. ‘Morfin’ bağımlısı piyasalar ise sevinemedi.
- FED beklenildiği üzere faizlerde herhangi bir değişikliğe gitmezken, Jackson Hole toplantısında ilettiği üzere, enflasyon oranında ortalamada %2,0'yi tutturulana kadar ve maksimum istihdam sağlanana kadar destekleyici duruş sürdürülecek.
- Bu bağlamda, üyelerin tahminlerine bakarsak, faizlerin en erken 2023 yılına kadar mevcut %0 civarında kalmasının beklendiğini görüyoruz. FED'in konsantrasyonunun bir müddet enflasyondan ziyade işsizliğe çevrileceğine kanat getirdik.
- Toplantı ardından mikrofon karşısına geçen Başkan Powell, büyük belirsizlik olduğuna dikkat çekip %2 enflasyon hedefine ulaşılmasının zaman alacağının altını çizdi. Başkan da açık bir şekilde faizlerin uzunca bir süre düşük kalacağını ima etti.
- Yazılacak çok şey olsa da, özetle, FED’in %0 faiz ve bol bol para kombinasyonu olan ‘ultra-gevşek para politikasını’ tereddütsüz bir şekilde sürdüreceğini anlıyoruz.
- Analizin devamı için aşağıdaki linke tıklayın:
- https://www.iktisatbank.com/hazine-bulteni
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