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ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti

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ABD’nin Florida'da eyaletinde şimdiye kadar tespit edilen en ağır Burma pitonu bulundu. 98 kilo ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olan dişi piton vahşi yaşama zarar verdiği gerekçesiyle öldürüldü. Midesinden çıkan geyik toynağı, yılanın son akşam yemeğini de ortaya çıkardı!

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ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti

ABD’nin Florida eyaletinde şimdiye kadar bilinen en ağır Burma pitonu yakalandı.

Güneybatı Florida Koruma Kurumu bir haber bülteninde, dişi pitonun 98 kilogram ağırlığında ve 5 metre uzunluğunda olduğunu duyurdu. Ayrıca hayvanın 122 gelişen yumurtası olduğu bildirildi.


ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti - 3

ERKEK YILAN YAKALATTI

Konuya ilişkin açıklama yapan vahşi yaşam biyoloğu Ian Bartoszek, ekibin pitonun hareketlerini, üreme davranışlarını ve habitat kullanımını incelemek için erkek “keşif” yılanlarına takılan radyo vericilerini kullandığını açıkladı.

Bartoszek, "Samanlıkta iğneyi nasıl arayacaksınız? Bir mıknatıs kullanabilirsiniz. Biz de buna benzer bir şekilde, etraftaki en büyük dişileri cezbetmesi için erkek izci yılanları kullandık” dedi. 


ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti - 1

SON AKŞAM YEMEĞİ ORTAYA ÇIKTI

Yapılan otopside dişi yılanın midesinde toynak bulundu. Bu da yetişkin bir beyaz kuyruklu geyiğin, onun son yemeği olduğunu gösterdi.


ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti - 4

Diğer taraftan National Geographic, hızlı üremeleri ve etraflarındaki vahşi yaşamın tükenmesi ile bilinen istilacı pitonların devam eden etkisini vurgulayarak keşfi kayıt altına aldı. Bartoszek, dişi pitonların ortadan kaldırılmasının  üreme döngüsünü bozmada kritik bir rol oynadığını belirterek, "Bu, güney Florida için zamanımızın vahşi yaşam sorunudur" dedi.


ABD'de dev piton: Son akşam yemeği geyikti - 5

Araştırmacıların bölgeyi pitonlardan arındırma çalışması 2013'te başladı.

Bugüne kadar güneybatı Florida'da yaklaşık 258 kilometrekarelik alan binden fazla pitondan temizlendi.

Otopsiler pitonlarının içinde onlarca beyaz kuyruklu geyik buldu. Florida Üniversitesi'ndeki veri araştırmacıları, piton midelerinden 24 memeli türü, 47 kuş türü ve iki sürüngen türü belgeledi.


 
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