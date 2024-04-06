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ABD'de bir adama domuz böbreği nakli gerçekleştirildi

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ABD'de domuzdan böbrek nakli gerçekleştirilen ilk hasta, hastaneden sağlıklı bir şekilde taburcu edildi

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ABD'de bir adama domuz böbreği nakli gerçekleştirildi
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ABD'de 62 yaşındaki bir hastaya domuz böbreği nakledildi. Ameliyattan iki hafta sonra hasta, evine gönderildi. Hastaneden yapılan açıklamada, Weymouth, Massachusetts'ten Richard Rick Slayman adlı hastanın son dönemde böbrek yetmezliğiyle mücadele ettiği ve organ nakline ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Hastaya, 16 Mart'ta dört saatlik bir ameliyat sonucunda genetiği değiştirilmiş bir domuz böbreğinin nakledildiği duyuruldu. Slayman'ın böbreğinin artık iyi çalıştığı ve diyalize girmesi gerekmediği açıklandı. Açıklamada Slayman, hastaneden çıkıp eve gidebilmenin hayatının "en mutlu anlarından biri" olduğunu söyledi.
 
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