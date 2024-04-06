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Muhammed Ali'nin şortu açık artırma ile satılacak

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Ünlü boksör Muhammed Ali'nin, tüm zamanların en büyük dövüşlerinden biri sayılan "Thrilla in Manila" dövüşünde giydiği şort, açık artırma ile satılacak. Açıklamada şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi

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Muhammed Ali'nin şortu açık artırma ile satılacak
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Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin 1975'te Joe Frazier'e karşı oynadığı maçta giydiği şortu açık artırmayla satışa çıkıyor.
"Thrilla in Manila" olarak bilinen maç, boks tarihinin en unutulmaz ve acımasız maçlarından biri olarak hatırlanıyor.
1975 yılında Filipinler'de gerçekleşen "Thrilla in Manila" 14 tur sürdü ve Frazier'in  havlu atmasının ardından maç iptal edildi.
New York'ta gerçekleştirilecek satış Sotheby's müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek.
Açıklamada şortun 6 milyon dolara kadar alıcı bulabileceği belirtildi.
New York kentinde bulunan müzayede evinde, aralarında Kobe Bryant, Michael Jordan gibi diğer birçok spor efsanesi tarafından kullanılan eşyalar sergileniyor.
 
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