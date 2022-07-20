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ABD'de 100 milyondan fazla kişiye sıcak hava uyarısı

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ABD'de Hava Tahmin Merkezi, ülkenin güney ve kuzeydoğu bölgelerinde aşırı sıcakların görüleceğini açıkladı. Merkez, önümüzdeki günlerde 100 milyondan fazla kişinin sıcak havadan etkilenebileceği uyarısı yaptı.

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ABD'de 100 milyondan fazla kişiye sıcak hava uyarısı
 ABD'de Hava Tahmin Merkezi, ülkenin Güney ovaları ve Kuzeydoğu'nun bazı bölgelerinde 20'den fazla bölgede aşırı sıcak havaların görüleceği uyarısı yaptı.

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Tehlikeli ısı, bu hafta ABD'nin büyük bir bölümünü etkilemeye devam edecek ve şu anda 100 milyondan fazla insan aşırı sıcaklık altında olacak" denildi.

Hava Tahmin Merkezi, ABD nüfusunun üçte birinin aşırı sıcaklık uyarıları altında olduğunu ve ABD nüfusunun yüzde 80'inden fazlasının (yaklaşık 265 milyon Amerikalı) önümüzdeki yedi gün içinde sıcak havalardan etkileneceğini belirtti.
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