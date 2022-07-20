Baba, beşinci ikiz çocuğun ardından evi terk etti

Uganda'da bir adam, karısı beşinci ikizlerini doğurduktan sonra evini terk etti.

Ugandalı Nalongo ve Ssalongo Gloria çiftinin beşinci ikiz çocuklarının doğması aile birliğini parçaladı. Baba Ssalongo, bu yaşananların “anormal” olduğunu düşünerek evden ayrıldı.

Daily Star’ın haberine göre, Nalongo, “Dokuzuncu ve onuncu ikizlere hamile kaldığımda, kocam bunun kendisi için ‘çok fazla’ olduğunu söyledi ve evden gitti.”

“ALLAH RIZKINI VERİR”

“Bütün bu çocukları doğurduğum için pişman değilim. Babalarının onları sevmediğini biliyorum ve onları bırakamam. Zorluklara rağmen, çocuklarımı asla terk etmeyeceğim. Allah’ın vereceğini biliyorum” dedi.

Nalongo, büyük çocuklarından bazılarının yuvadan uçtuğunu ve nerede olduklarından emin olmadığını da söyledi.

Borçları artmaya devam eden anne, ev sahibi evden çıkmasını isterse, yakında yeni bir ev bulmak zorunda da kalabilir.