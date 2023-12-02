70 yaşındaki Ugandalı kadın ikiz doğurdu

Ugandalı 70 yaşındaki bir kadın, tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebek dünyaya getirdi. Çocukların ve annenin sağlığı yerinde

Safina Namukwaya, Uganda’nın başkenti Kampala’daki bir tüp bebek merkezinde sezaryen yoluyla bir erkek ve bir kız çocuk dünyaya getirdi.

Tarihte doğum yapan en yaşlı kadınlardan biri olan Namukwaya, olayı bir “Mucize” olarak nitelendirdi

Hastaneyse yaptığı açıklamada, “Bu tıbbi bir başarıdan daha fazlası, insan ruhunun gücü ve direnciyle ilgili” dedi.

70 yaşında anne olan Namukwaya, tarihe geçen bir doğum yaptı. Kendisi artık, kayıtlara göre anne olan en yaşlı altıncı kişi.

2019 yılında 73 yaşındaki Hintli Erramatti Mangamma tüp bebek tedavisinin ardından ikiz bebek dünyaya getirdi ve kayıtlara göre doğum yapan en yaşlı kişi oldu.

Listenin ilk beş sırası da Hindistan’dan. Bu da Namukwaya’yı, Hindistan dışında doğum yapan en yaşlı kişi yapıyor.

Women’s Hospital International and Fertility Centre isimli hastane, “Sıra dışı olanı başardık! Afrika’nın 70 yaşındaki en yaşlı annesine ikizlerini teslim ettik!” dedi. Anne ve bebeklerin durumunun iyi olduğu açıklandı.

Namukwaya, ikiz çocukları olacağını anladıktan sonra eşinin onu terk ettiğini açıkladı: “Erkekler birden fazla çocuk taşıdığınızın söylenmesinden hoşlanmıyor. Buraya yatırıldığımdan beri eşim hiç gelmedi”

Bu, Namukwaya’nın üç yıl içindeki ikinci doğumu. Kendisi 2020 yılında bir kız bebek dünyaya getirmişti.

67 yaşına kadar anne olamadığı için çevresinin onunla alay ettiğini anlatıyor: “İnsanların çocuklarına baktım ve onların büyüyüp beni yalnız bıraktıklarını gördüm. Yaşlandığımda bana kimin bakacağını merak ettim”

Donör yumurtası mı yoksa gençken dondurulup saklanan kendi yumurtasını mı kullandığı net değil.

Genel olarak kadınlar 45-55 yaşları arasında menopoza girse de, tıptaki gelişmeler artık hamileliklerin ileri yaşlarda da mümkün olmasını sağlıyor.

İn-vitro fertilizasyon (IVF) bu yöntemlerden biri. İşlem sırasında bir kadının yumurtalıklarından bir yumurta alınır ve bir laboratuvarda sperm ile döllenir. Oluşan embriyo sonra sonra büyümesi ve gelişmesi için annenin rahmine yerleştirilir.

