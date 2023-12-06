banner913
banner932
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
Enflasyon 9 ayın zirvesine çıktı
9 0
İş kazası can aldı
İş kazası can aldı
12 0
 
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
Cimnastikçiler hünerlerini sergiledi
16 0
Bakanlar Kurulu toplandı
Bakanlar Kurulu toplandı
11 0
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
KKTC, İslami gümrük birliğine talip
17 0
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
Dinçyürek, tabipler ve eczacılarla toplantı yaptı
14 0
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
Ava kapalı bölgede avlanan kişiye para cezası kesildi
21 0
banner964
banner985

7 Ekim saldırısı biliniyor muydu?

banner989

7 Ekim'deki Hamas saldırısı öncesinde İsrail borsasında olağandışı işlemler tespit edildi. ABD'li profesörlerin yaptığı araştırmaya göre, saldırıdan önce İsrail borsasında milyonlarca dolarlık satış yapıldı. Bu durum bazı isimlerin saldırıyı önceden bildiği şeklinde yorumlandı

banner974
7 Ekim saldırısı biliniyor muydu?
banner971
New York ve Columbia Üniversitesi profesörleri, İsrail borsasında 7 Ekim saldırıları öncesinde olağandışı hareketlilik tespit etti.
Yayımlanan rapora göre, bazı yatırımcılar 7 Ekim'deki Hamas saldırısını biliyordu ve borsada düşüşe göre pozisyon aldı.
66 sayfalık araştırma raporunda, İsrail borsasında saldırıdan 5 gün önce yoğun bir açığa satış pozisyonu açıldığı yer aldı.
100 MİLYON DOLAR KAZANÇ
Raporda, ''Bazı kişilerin bu saldırıyı bildiği öngörülüyor.'' ifadeleri yer aldı. Kişilerin bu operasyon ile 100 milyon dolardan fazla para kazandığı öngörüldü.
İsrail borsasında 7 Ekim'den önce gerçekleşen açığa satışlar 2008'deki mali kriz, 2014 İsrail-Gazze savaşı ve Covid-19 salgını da dahil olmak üzere diğer birçok kriz döneminde gerçekleşen açığa satışları aştı.
İsrailli kaynaklar durumun araştırıldığını belirtiyor.
 
banner979
banner982
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.