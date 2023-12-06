Yollardaki büyük tehlikeler

Ayaklı Gazete’ye ulaşan duyarlı bir sürücü vatandaşımız, geçtiğimiz hafta Yonca Kavşağı-İskele anayolunda yaşadığı bir olayı bizlere gönderdiği fotoğrafla paylaşarak sitemlerini dile getirdi.

Duyarlı sürücümüz Yonca Kavşağı ile İskele anayolunu neredeyse haftanın her günü kullandığını belirterek, “Geçtiğimiz hafta Cuma günü işimden evime doğru aracımla dönerken Cihangir köyünü geçtikten sonra önüm boş olduğu için biraz süratimi artırmak istedim ancak daha 500 metre gitmeden fotoğrafta görülen sol arka lambası yanan ama esas gerekli olan sağ arka lambası çalışmayan tır araç önümde belirdi. Allahtan daha fazla süratli değildim. Zira uzaktan bu araç bir motosiklet gibi görünüyordu” dedi.

Bu gibi arka lambası çalışmayan araçlarla sık sık yollarda karşılaştığını belirten vatandaşımız “Yollardaki en büyük tehlike bu araçlardır. Zira biraz dikkati dağılan ve süratli olan bir sürücü arkadan bu aracın altına girebilir ve hatta hayatını kaybedebilir” diye konuştu.

Özellikle gece yolculuğu bu gibi araçların sürücüsünün neden yola çıkmadan araç aksamlarını kontrol etmediğini sorgulayan duyarlı sürücümüz, polis teşkilatına da sitem ederek şehir içlerinde trafik denetimi yapacaklarına şehir dışları ve anayollarda görev yapmaları tavsiyesinde bulundu.

