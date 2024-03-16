9 yıl sonra aynı kader

Çanakkale'de göçmenleri taşıyan lastik bot battı. 7'si çocuk 22 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Jandarmanın siyah çuval içinde taşıdığı ve bir bebeğe ait cansız beden olduğu sanılan görüntü ise 2015'te Muğla'da kıyıya vuran Alan Kurdi'yi hatırlattı

Çanakkale Eceabat'ın yaklaşık 8 mil açıklarında göçmenleri taşıyan lastik bot battığı ihbarı Sahil Güvenlik ekiplerini harekete geçirdi.

Bölgeye sevk edilen ekipler açıkta 4 kişi sağ kurtardı. Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürerken olayla ilgili bilgi veren Çanakkale Valisi İlhami Aktaş 7’si bebek ve çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldığını kaydetti.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." dedi.

Bu arada, kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi.

9 YIL SONRA AYNI KADER

Jandarma'nın sahilde siyah çuval içinde taşıdığı ve bir bebeğe ait cansız beden olduğu sanılan görüntü ise Eylül 2015'te Muğla'da kıyıya vuran Alan Kurdi'yi hatırlattı.

2 Eylül 2015'te ailesi ile birlikte Bodrum'dan Yunanistan'ın İstanköy (Kos) adasına şişme botla geçmeye çalışırken annesi ve kardeşi ile birlikte boğularak hayatını kaybeden üç yaşındaki Suriyeli Alan Kurdi'nin cansız bedeni Muğla'da kıyıya vurmuştu.

