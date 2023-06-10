“Kız arkadaşım” diye 800 yıllık erkek mumyayla uyudu

Peru’da parkta gezerken polis çevirmesine takılan eski kuryenin çantasından çıkanlar tüm dünyayı şoke etti. Yanında 800 yıllık bir mumyayla gezen ve ona ‘ruhsal kız arkadaşım’ diyen kuryenin mumyayı ele geçirme hikayesi ise şaşırttı



Bir gün yanında taşdığı plastik poşetle birlikte yola giderken polis çevirmesine yakalanan Bermejo’nun poşetinden çıkanlar polisi bile şoke etti ve bakanlığı harekete geçirdi.

"RUHSAL KIZ ARKADAŞIM"

Bermejo’nun poşetindeki bir insanın mumyasıydı. Bermejo bu mumyaya ‘ruhsal kız arkadaşım’ diyordu ve ona Juanita ismini takmıştı.

Peru Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Bermejo’nun elinden alınan mumyanın üzerinde yapılan çalışmada mumyanın yaklaşık 600 ile 800 yıl önceye ait olduğu ortaya çıkarken mumyanın aslında Bermejo’nun dediğinin aksine bir erkek olduğu belirlendi.

Bugün Peru’nun bulunduğu bölgede insanların mumyalanma işleminin 7000 yıl kadar öncesine kadar kullanıldığı belirtilirken ülkede başta Machu Picchu olmak üzere pek çok tarihi mekan bulunuyor.

EVDE BENİMLE BİRLİKTE UYUYOR

Yanında

Neredeyse 800 yıllık ve erkek olduğu ortaya çıkan mumya ile ilgili, “Evde benim odamda, benimle birlikte uyuyor. O benim ruhani kız arkadaşım” diyen Bermejo’nun mumyayı satmaya çalıştığı iddia edildi.

O gün arkadaşlarıyla buluşmak için parka gittiğini söyleyen Bermejo ise bu ise bu iddiaları reddederek sadece ‘kız arkadaşını’ arkadaşlarına göstermek istediğini ve bu sebeple mumyayı yanında taşıdığını belirtti.

BABASI 434 STERLİNE ALMIŞ

Geçmişte kurye olarak çalışması sebebiyle mumyayı taşıma görevi verildiği söylenen Bermejo ise bu konuda oldukça ciddi konuşarak, ailesinin mumyayı daha önce bir müzeye bağışmalaya çalıştığını ancak kabul edilmeyince evlerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.

Ailesinin geçmişte bu mumyayı 434 sterline (yaklaşık 13 bin TL) aldığını söyleyen Bermejo, o zamanlar bu paranın çok büyük bir meblağ olduğunu da belirtti.

Peru ’da yaşayan 26 yaşındaki Julio Cesar Bermejo , dışarıdan bakıldığında oldukça normal biri gibi duruyordu. Eskiden kuryelik yapan Bermejo, bu işi bıraktıktan sonra çeşitli işlerde de kendini deneme kararı almıştı.Bir gün yanında taşdığı plastik poşetle birlikte yola giderken polis çevirmesine yakalanan Bermejo’nun poşetinden çıkanlar polisi bile şoke etti ve bakanlığı harekete geçirdi."RUHSAL KIZ ARKADAŞIM"Bermejo’nun poşetindeki bir insanın mumyasıydı. Bermejo bu mumyaya ‘ruhsal kız arkadaşım’ diyordu ve ona Juanita ismini takmıştı.Peru Kültür Bakanlığı’nın devreye girmesiyle Bermejo’nun elinden alınan mumyanın üzerinde yapılan çalışmada mumyanın yaklaşık 600 ile 800 yıl önceye ait olduğu ortaya çıkarken mumyanın aslında Bermejo’nun dediğinin aksine bir erkek olduğu belirlendi.Bugün Peru’nun bulunduğu bölgede insanların mumyalanma işleminin 7000 yıl kadar öncesine kadar kullanıldığı belirtilirken ülkede başta Machu Picchu olmak üzere pek çok tarihi mekan bulunuyor.EVDE BENİMLE BİRLİKTE UYUYORYanında mumya taşırken yakalanan Bermejo ise hemen gözaltına alındı. AFP’den alınan bilgiye göre, Bermejo’nun ifadesine göre mumyayı babası yaklaşık 30 yıl önce evlerine getirmişti.Neredeyse 800 yıllık ve erkek olduğu ortaya çıkan mumya ile ilgili, “Evde benim odamda, benimle birlikte uyuyor. O benim ruhani kız arkadaşım” diyen Bermejo’nun mumyayı satmaya çalıştığı iddia edildi.O gün arkadaşlarıyla buluşmak için parka gittiğini söyleyen Bermejo ise bu ise bu iddiaları reddederek sadece ‘kız arkadaşını’ arkadaşlarına göstermek istediğini ve bu sebeple mumyayı yanında taşıdığını belirtti.BABASI 434 STERLİNE ALMIŞGeçmişte kurye olarak çalışması sebebiyle mumyayı taşıma görevi verildiği söylenen Bermejo ise bu konuda oldukça ciddi konuşarak, ailesinin mumyayı daha önce bir müzeye bağışmalaya çalıştığını ancak kabul edilmeyince evlerinde kalmaya devam ettiğini söyledi.Ailesinin geçmişte bu mumyayı 434 sterline (yaklaşık 13 bin TL) aldığını söyleyen Bermejo, o zamanlar bu paranın çok büyük bir meblağ olduğunu da belirtti.