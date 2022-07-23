banner762
banner815
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı
12 0
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
Uluslararası ve Avrupa Rallisi Kıbrıs’ta düzenlenmeyecek
21 0
 
“Böyle duyarsızlık olmaz”
“Böyle duyarsızlık olmaz”
41 0
Cinsel içerikli şantaja dikkat
Cinsel içerikli şantaja dikkat
30 0
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
“Kaldırımları yayaların kullandığı kimin umurunda”
48 0
Klasikler slalom için piste çıktı
Klasikler slalom için piste çıktı
16 0
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Fenerbahçeliler Günü’nü kutladı
17 0
banner797

4.8 metrelik balık yakalandı

banner476

Balıkçıların yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kürek balığı bölge halkında panik yarattı

banner825
4.8 metrelik balık yakalandı
 
Şili sahillerinde balıkçıların 4.8 metre uzunluğunda kürek balığı yakalaması halkta endişe ve panik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video ve görüntülerde kürek balığının ağırlığı ve boyutları dolayısıyla vinçle çekildiği görülüyor.
TikTok, YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yayınlanan görüntülerde halkın merakla incelediği gözler önüne seriliyor.
Halk, bu balığın uğursuz olduğunu ve tsunami ve depremin habercisi olduğunu söyleyerek sosyal medyada uyarılarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu çok korkutucu bir balık. Normalde okyanusun derinlerinde yaşarlar ve yüzeye çıkmaları da deprem olacağının işareti olarak algılanır” dedi.
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.