4.8 metrelik balık yakalandı

Balıkçıların yaklaşık 5 metre uzunluğundaki kürek balığı bölge halkında panik yarattı



Şili sahillerinde balıkçıların 4.8 metre uzunluğunda kürek balığı yakalaması halkta endişe ve panik yarattı. Sosyal medyada paylaşılan video ve görüntülerde kürek balığının ağırlığı ve boyutları dolayısıyla vinçle çekildiği görülüyor.

TikTok, YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlarda yayınlanan görüntülerde halkın merakla incelediği gözler önüne seriliyor.

Halk, bu balığın uğursuz olduğunu ve tsunami ve depremin habercisi olduğunu söyleyerek sosyal medyada uyarılarda bulundu. Sosyal medya kullanıcıları, “Bu çok korkutucu bir balık. Normalde okyanusun derinlerinde yaşarlar ve yüzeye çıkmaları da deprem olacağının işareti olarak algılanır” dedi.

