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Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı

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Hyundai, N tarafından ikinci IONIQ modeli üzerine geliştirilen RN22e konseptiyle heyecan yarattı

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Hyundai IONIQ RN22 heyecan yarattı

 
Son yılların adından en fazla söz ettiren markalarından Hyundai, son dönemdeki yenilikleri ve konsept otomobilleriyle de heyecan uyandırıyor. Tasarımıyla ve teknolojisiyle çok ses getiren IONIQ 5’in ardından, bambaşka bir tasarımla gelen IONIQ 6 modelini de gün ışığına çıkaran marka, N departmanı tarafından bu otomobil baz alınarak geliştirilen konsept otomobili RN22e'yi de tanıttı.
Önce IONIQ 6'nın teknik verilerine göz atalım. Hyundai’nin geçtiğimiz yıl tanıttığı Prophecy EV Concept modeli baz alınarak üretilen IONIQ 6, karakteristik olarak tamamen pürüzsüz ve temiz bir tasarım sunuyor. Otomobil estetik görünüşüne ek olarak, 0,21 Cd'lik sürtünme katsayısıyla Hyundai modelleri içerisinde bir rekora da imza atıyor. 
4855 mm’lik bir uzunluğa ve 2950 mm’lik uzun bir dingil mesafesine sahip olan IONIQ 6, farklı güç ve batarya seçenekleriyle yollara çıkacak. Uzun menzil vaat eden 77,4 kWh kapasiteli büyük batarya arkadan itiş veya dört tekerlekten çekiş alternatifleri sunacak. Toplam 239 kW güç ve 605 Nm tork verileri sunan çift elektromotorlu dört çeker versiyonun 0-100 km/s süresi 5,1 sn olarak açıklanıyor.
IONIQ 6’nın 18 inçlik jantlara, arka tekerleklere güç veren tek elektrikli motora ve 53 kWh’lik bataryaya sahip baz versiyonunun becerisi ise 100 km’de sadece 14 kWh tüketimle yol alabilmesi. IONIQ 6’nın E-GMP mimarisi 400V ve 800V şarj altyapılarını destekliyor. Bu da 350 kW’lik bir şarj cihazı ile bataryanın yüzde 10’dan 80’e 18 dakikada şarj edilebilmesi anlamına geliyor.  IONIQ 6, tıpkı IONIQ 5 gibi, müşterilerin herhangi bir elektrikli cihazı şarj etmesine olanak tanıyan V2L işlevi de sunuyor.
Gelelim RN22e adındaki çalışmaya. IONIQ 6 ile birlikte N departmanı tarafından hazırlanan elektrikli performans konsepti RN22e, N’in E-GMP platformlu ilk çalışması.  Bu çılgın otomobil, özel bir e-LSD diferansiyele, 3 boyutlu printer ürünü olan parçalara, ön ve arka aks arasında tork gücünü ayarlanabildiği sürüş modlarına, 400 mm’lik fren disklerine ve dinamik bir sürüş hissi için iç ve dış hoparlörlerden ses üreten N Sound+ adında özel bir hoparlör sistemine sahip.
Hyundai RN22e'nin performans verileri açıklanmamış olsa da, standart IONIQ 6'nın 5.1 saniyelik 0-100 km/s süresi, bu versiyonun çok ciddi bir elektrikli performans sunacağına işaret ediyor.
 
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