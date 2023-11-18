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400’den fazla KKTC vatandaşı Gazze’de kurtarılmayı bekliyor

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Gazze’de bulunan KKTC vatandaşı Filistinli Reem Owda Generaloğlu, acil yardım istedi

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400’den fazla KKTC vatandaşı Gazze’de kurtarılmayı bekliyor
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Gazze’de bulunan KKTC vatandaşı Filistinli Reem Owda Generaloğlu, Gacil yardım istedi.
Yaklaşık 50 aileden oluşan 400’den fazla KKTC vatandaşının hala kurtarılmayı beklediğini ifade eden Generaloğlu, şu ana kadar hiçbir şey yapmayan KKTC yetkililerine şöyle seslendi:
“HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK”
“Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşıyız. Aramızda yaşlılar, hastalar, çocuklar ve masum bebekler var. Çoğumuz ailesinden bir kişiyi, birçok akrabasını, evini, geçim kaynağını, parasını yani elinde ne var ne yoksa her şeyini kaybetti ve şimdi Gazze’nin güneyine göç etmek zorunda bırakıldık. Hala daha Gazze’nin güneyine geçmek isteyen fakat İsrail askerinin bombalamasından korktukları için bir yere kıpırdayamayan canlarımız var.”
“ÇOCUKLARIMIZ, BEBEKLERİMİZ AÇ”
“Gazze Şeridinde yaşıyoruz, Gazze’de bir ayı aşkın süredir devam eden savaş nedeniyle çoğumuz bizi hayatta tutan gıdayı bulamıyor ve bunun zorluğunu yaşıyoruz. Biz açlığa bir nebze dayanabiliriz ama çocuklarımız, yeni doğan bebekler nasıl dayansın buna? Günün her saatinde tekrarlanan bombalamalar yetmezmiş gibi…”
“HİÇ BİR SES ÇIKMADI”
“Bakanlığın talimatına uyarak isimlerimizi ve ailelerimizin isimlerini Kudüs’teki Türk Konsolosluğu’na ve KKTC Dışişleri Bakanlığı’na kaydettirdik. Ancak şu ana kadar hiçbir ses çıkmadı. Binlerce canımız şehit oldu. Hiçbir yaşlı, genç, çocuk, yetişkin ölmeyi hak etmiyor. Bu savaştan kurtulmamız adına yardımlarınızı rica ediyoruz. Lütfen konuya hassasiyet gösterin çünkü artık bazı şeylerin acil bir şekilde değişmesi lazım, vakit yok daha çok can gitmeden yardım edin lütfen…”
 
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