39 kişiyi serbest bıraktılar, aralarında o isim de var! İsrail'den akılalmaz yasaklar, uymayana...

İsrail ve Hamas arasında yapılan mutabakat kapsamında Tel Aviv yönetimi, 39 Filistinliyi serbest bıraktı. Serbest bırakılanlar arasında 15 yaşında gözaltına alınıp tutuklanan sembol isim Merah Bekir de vardı. Filistinli genç kadın, “Serbest bırakılmamız Gazze’deki şehitlerimizin kanıyla oldu" dedi. Öte yandan İsrail, serbest bıraktığı Filistinlilere bazı yasaklar getirdi.

Filistin direniş hareketi Hamas'ın serbest bıraktığı 13 İsrailli esirin İsrail'e ulaşmasından kısa süre sonra işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan İsrail’e bağlı Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i 18 yaş altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli esir serbest bırakıldı.





Binlerce Filistinli, serbest bırakılan kadın ve çocuk esirleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya Beldesi'nde toplandı.

Filistinliler, tekbirler getirerek Hamas ve Filistin direnişini öven sloganlar attı; esirlerin özgürlüğüne kavuşmasını kutladı.

Serbest kalan Filistinli kadınlar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs’teki ailelerine kavuşmanın sevincini yaşadı.

SEMBOL İSİM 8 SENE SONRA SERBEST BIRAKILDI

İsrail hapishanesinde 8 yıl esir kaldıktan sonra özgürlüğüne kavuşan Filistinli kadın Merah Bekir, Doğu Kudüs’teki evinin önünde AA muhabirinin de aralarında bulunduğu basın mensuplarına açıklama yaptı.

Bekir, her ne kadar serbest kaldıkları için sevinçli olsalar da “Gazze’de şehit olan Filistinliler için büyük acı duyduklarını” dile getirdi.

Filistinli genç kadın, “Serbest bırakılmamız Gazze’deki şehitlerimizin kanıyla oldu. Onlara selam olsun. Direnin diyorum, Allah sizi unutmayacak, sizi destekleyecek." dedi.

Bekir, özgürlüğüne kavuşan biri olarak bundan sonra ne yapmayı planladığına ilişkin soruyu, "üniversitedeki eğitimine devam etmek ve hukuk okumak" olarak yanıtladı.

MARAH BEKİR KİMDİR?

2015'te 15 yaşındayken tutuklanan Filistinli Marah Bekir, 8 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Marah Bekir, 23 yaşında yıllar sonra yeniden özgürlüğüne kavuştu.



Marah okul çıkışında yaralı olarak gözaltına alınmış, görüntüleri dünyada büyük yankı uyandırmıştı. Alıkonulduğu sırada İsrail askerlerinin kolundan vurduğu Bekir, ilk duruşmasına da ayakları kelepçeli vaziyette tekerlekli sandalye ile çıkmıştı.

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Tulkerem kentinden 24 yaşındaki Ragad el-Fenni ise İsrail’in 29 Ekim 2022'de “idari tutukluluk” adı altında esir aldığı ve defalarca tutukluluğunu tekrarladığı Filistinli kadınlardan biri.

Ofer Hapishanesi’nden serbest bırakılmasının ardından gördüğü karşılamayı “muhteşem” olarak nitelendiren Filistinli genç kadın, “Bizim için sürpriz oldu, bu kadarını beklemiyorduk.” diye konuştu.



Fenni, İsrail’in ihlallerine karşı direnmeye devam edeceklerini vurgulayarak, “Biz her zaman sokaktaydık, sokaktan geldik, yine sokaklara döneceğiz.” ifadelerini kullandı.



Gazze halkının yaşadığı acının yanında kendi yaşadıklarının “hiçbir şey” olduğunu söyleyen Fenni, İsrail hapishanelerinde hala esir tutulan diğer tüm kadınların da bir an önce özgürlüğüne kavuşması temennisinde bulundu.

"MESAJIMIZ İSRAİL HAPİSHANELERİNDEN KURTULMAK"

İsrail güçleri tarafından 2015'te tutuklanan ve 9 yıl hapis cezasına çarptırılan Ramallah'a bağlı Beytillu kasabasından, Revan Ebu Ziyade de 7 Ekim'den sonra Filistinli mahkumlara yönelik baskıların arttığını belirtti.

Geride, parmaklıklar ardında mahkum kadınlar bıraktıklarını kaydeden Ebu Ziyade, "Mesajımız, İsrail hapishanelerinden kurtulmak ve oraları boşaltmak." dedi.

İSRAİL YASAKLAR GETİRDİ

Öte yandan İsrail yapılan mutabakat kapsamında serbest bırakılan Filistinlilere bazı yasaklar getirdi. Serbest bırakılan Filistinliler, basına açıklama yapamayacak ve evinde toplantı yapılmasına da izin verilmeyecek. Öte yandan serbest bırakılan Filistinli tutuklular ve ailelerinin kutlama için tatlı dağıtmaları da yasaklandı. Bu yasaklara uymayan Filistinli tutuklular yaklaşık 18 bin dolar para cezasına çarptırılacak.





İSRAİL'İN İDARİ TUTUKLULUK UYGULAMASI

İsrail'in "idari tutukluluk" uygulaması, işgal altındaki topraklarda Filistinlileri hiçbir suçlama yöneltilmeksizin tutuklaması anlamına geliyor.

Filistinliler, haklarındaki suçlamayı öğrenemeden ve kendilerini savunma hakkından mahrum şekilde 6 aya kadar hapse atılabiliyor.

Bu süreden sonra askeri mahkemeye sevk edilen ancak suçlamalardan habersiz bir Filistinlinin tutukluluk süresi 5 yıla kadar defalarca uzatılabiliyor.

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün insani ara verilmesine ilişkin uzlaşma dün saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.



Uzlaşı kapsamında, toplamda Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinli serbest bırakılacak. Serbest kalacak esirler her iki taraftan kadın ve çocuklardan oluşuyor.