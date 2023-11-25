Polisiye haberler

HIRSIZLIK

12.11.2023 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Demirhan’da faaliyet gösteren bir süpermarkete müşteri olarak giden bir şahsın, market içerisinde satışa sunulan 630 TL değerinde spor kıyafeti alıp, ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir. Olay Polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen H.C.(K-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



VAHİM ZARAR VE CİDDİ DARP

24.11.2023 tarihinde ,saat 15:00 sıralarında, Gazimağusa’da, aralarında yaşanan tartışma sonucu F.S.(E-23), M.H.(K-26) ‘ın vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp edip, sağ ayağının kırılmasına sebep olmuştur. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



KKTC’DE İKAMET İZİNSİZ İKAMET ETMEK

24.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından yapılan denetim ve kontroller sonucunda; ülkede herhangi bir yasal statüsü olmadığı halde, ikamet izinsiz olarak ikamet ettiği tespit edilen toplam 2 kişi tutuklanarak aleyhlerinde yasal işlem başlatılmıştır. Soruşturma devam etmektedir.



SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT SAĞLAMAK, SAHTE BEYANLA BELGELERİN İCRA EDİLMESİNİ TAHRİK ETMEK VE İZİNSİZ ŞASE DEĞİŞTİRMEK

24.11.2023 tarihinde, Lefke’de, Polis tarafından GM 448 plakalı aracın trafik muayenesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturma kapsamında, bahse konu aracın şase numarasının izinsiz olarak değiştirildiği ve başka bir araca takıldığı tespit edilmiştir. Meselede zanlı olarak görülen E.Ş.(E-33) ve S.S.(E-50) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.



ARAÇ YANGINI

24.11.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Paşaköy’de, Kenan Evren Sokak üzerinde, Ahmet Can BİÇER’e ait FA 170 plakalı araçta, seyir halinde olduğu sırada muhtemelen motor kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu aracın motor kısmı, ön ve arka koltuklar ile tüm iç aksamları tamamen yanmış, araç camları yangın sonucu patlamış ve aracın kaporta kısmı kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



YANGIN

1. 24.11.2023 tarihinde, saat 14:30 sıralarında, Girne’de faaliyet gösteren bir işletmenin mutfak kısmının içerisinde, muhtemelen fritözün elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu fritöz, fritözün bulunduğu tezgâh ve tavan kısmen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



2. 24.11.2023 tarihinde, saat 13:00 sıralarında, İskele’de Papatya Sokak üzerinde Nazlı YEMİŞÇİOGLU(K-70) ait ikametgâhın yanında bulunan, yaklaşık 6x3 metre ebadındaki garajda muhtemelen elektrik devrelerinin kısa devre yapması sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, çıkan yangın sonucu 1 adet derin dondurucu, 1 adet elektrikli küçük fırın, 3 adet halı, 3adet piknik tüpü, 1 adet klima dış ünitesi ve muhtelif eşyalar tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.



TRAFİK DENETİMLERİ

24.11.2023 tarihinde, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 1860 araç sürücüsü kontrol edildi ve 227’si yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 12’si alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 8’i seyrüsefersiz araç kullanmak, 62’si trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak ve 48’i diğer trafik suçlarından olmak üzere, toplam 367 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 1 araç sürücüsü tutuklanmış ve 21 araç ise trafikten men edilmiştir.

