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3 yaşındaki köpek, 22 yavru doğurarak ülke rekoru kırdı

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Avustralya'da bir köpek, tek seferde 22 yavru doğurarak rekor kırdı

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3 yaşındaki köpek, 22 yavru doğurarak ülke rekoru kırdı
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Avustralya'da Staffordshire Bull Terrier (staffy) cinsi bir köpek, 22 yavru dünyaya getirdi.
'Honey' adlı köpeğin tek seferde yaptığı bu doğum, Avustralya'da rekor olarak kayıtlara geçti.
Köpeğin sahibi Jayden Cousins, yerel basına verdiği demeçte, 3 yaşındaki 'Honey'nin en fazla 11 yavru vereceğini düşündüğünü söyledi.
Doğum anını anlatan Cousins, "Tam uyumaya gidiyordum, yüzüme bir çizik attı. Uyumam gerektiğini söyleyerek onu biraz dürttüm. Sonra döndü ve bir yavruyu aniden üzerime düşürdü" dedi.
"10 saat içinde, yaklaşık 11 yavru doğuracağını tahmin ettim. Çünkü iki saat boyunca hiç doğurmadı. Sonra yukarı çıktık ve başka bir yavru daha doğurdu" diyen Cousins, "Sabahın dördünde hâlâ yavru alıyorduk" diye ekledi.
Görünüşe göre sahibinin tahminini ikiye katlamaya 'karar veren' Honey, sabaha doğru bunu başardı. Toplamda 22 yavru köpek dünyaya getiren Honey, 2004 yılında 19 yavru doğuran Neapolitan Mastiff cinsi bir köpeğin kırdığı Avustralya rekorunu güncellemiş oldu.
 
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