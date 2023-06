Market masraflarını kısmak için kendi dışkısından gübre yapıp sebze üretti

TLC’nin Aşırı Pintiler programında işlenen konu ağızları açık bırakıyor. Goldy Locks adlı televizyon ünlüsü, market masraflarından kısmak için akılalmaz bir yönteme başvurdu. Locks bu sayede aylık market masrafının sadece 84 dolar olduğunu söylüyor

TLC'de yayınlanan Aşırı Pintiler programının yeni konusu, kendi dışkısını gübre olarak kullanan ve bu sayede aylık market masraflarından tasarruf ettiğini söyleyen 44 yaşındaki Goldy Locks. Harcama alışkanlıkları giderek artan aileye yardım etmek isteyen Locks'un başvurduğu akılalmaz yöntem, duyanların ağzını açık bırakıyor.

MASRAFLARI GELİRLERİNİ AŞIYORDU

Goldy Locks, programa katılan iki çocuklu Kevin ve Tracy Stapleton'a tasarruf yöntemi hakkında bilgi verirken şaşkına çevirdi. Çiftin aylık kazancı 7400 dolar olsa da ilginç bir şekilde markete aylık 1800 dolar, restoranlara ise aylık 700 dolar harcıyordu. Diğer tüm masraflar da hesaba katıldıktan sonra ailenin aylık gelirlerinden 500 dolar daha fazla harcadığı ortaya çıkınca, Stapleton'lar Locks'u ziyaret etmeye karar veriyor.

MARKETE AYLIK 84 DOLAR HARCIYOR

Locks ise market masrafının aylık sadece 84 dolar olduğunu ve bunu da kendi dışkı gübresinden ürettiği yiyecekler sayesinde olduğunu belirtiyor. Programda Locks, nakit sıkıntısı çeken aileye "Gerçek bir cimri her fırsatta ve bulabildiği her yerde maliyet düşürme şansı arar" tavsiyesini veriyor ve elinde getirdiği gübreyi aileye gösteriyor.

"Bu size hediyem" diyen Locks, gübreleri gösterirken "Bunları hırdavatçıdan alamazsınız, kendi dışkımdan üretiyorum" diyor. Locks, dışkısını gübreye çevirme aşamalarını şu şekilde anlatıyor:

“Önce mutfak artıklarını kovaya boşaltın. Ardından insan dışkısını bunun içine ekleyin. Her dışkı yaptığınızda ezilmiş yaprak ya da talaş kullanın ki kokuyu kapatsın. Bir yıl içinde inanılmaz şekilde toprağa karışmış olacak. Atıkları kaynaklara dönüştürmüş oldunuz. Bu harika.”

Stapleton ailesi gibi birçok sosyal medya kullanıcısı da Locks'un yöntemini 'ürkütücü' buldu.

Bir kullanıcı "Ucuz olmakla pis olmak arasında bir fark var" yorumunu yaptı. Bazı kullanıcılar ise insan dışkısının kağıt yapımından yakıta kadar birçok alanda kullanılabileceğini savundu.